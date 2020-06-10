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Тульские тайны: Этот день в истории города
10 июня: через Тулу прошел экспериментальный автопробег в Крым

10 июня: через Тулу прошел экспериментальный автопробег в Крым

В ночь с 10 на 11 июня 1930 г. через Тулу проехала колонна автомобилей и мотоциклов, совершающих пробег из Москвы в Севастополь и обратно.

Автопробеги – достаточно популярная акция в то время. Вспомним знаменитое «Автопробегом по бездорожью». Но этот отличался от всех прошлых тем, что движение машин происходило безостановочно днем и ночью, при  сменном составе водителей. Пробег имел целью определить пригодность избранного маршрута для междугородного автобусного движения, предполагаемого к организации между Москвой и Севастополем. Американская практика доказывала со всей убедительностью возможность эксплуатации таких больших автобусных линий и проводившийся пробег должен был проверить эти возможности в условиях СССР.

В пробеге участвовали 20 автомобилей и 10 мотоциклов ввозных стандартных марок. Остановка в Туле была произведена только для заправки горючим.

Обратно автоколонна прошла через Тулу 15 июня утром.

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Автор: Сергей Гусев
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