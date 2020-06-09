9 июня: в Туле за торговлю с черного хода закрыли на проверку Салон для новобрачных

9 июня 1990 г. народный контроль закрыл на повторную проверку Салон для новобрачных, расположенный на Красноармейском проспекте.

Салон для новобрачных – магазин, в котором можно было сделать покупки перед свадьбой по специальным приглашениям из ЗАГСа. Снабжение здесь было чуть лучше, чем в остальных магазинах. С тем, чтобы брачующиеся могли иметь доступ к дефициту и выглядеть на собственной свадьбе лучше всех. Ассортимент товаров был самый разнообразный – можно было купить практически все нужное для свадьбы, кроме водки. Водку во времена сухого закона отпускали, например, в магазине «Рыба» на проспекте Ленина.

За неделю до закрытия тульские народные контролеры уже обнаружили в подсобках Салона, принадлежавшего объединению «Промтовары», припрятанные вещи на 55 453 рубля. Это были импортные костюмы, сорочки, обувь, хрустальная посуда. Для конца восьмидесятых – очень серьезный набор.

Найденные товары передали в продажу. Сразу же возникла давка. В зале салона работала всего одна касса, поэтому очередь двигалась очень медленно. Народ роптал. Тем более, что с улицы напирала еще одна толпа, которую запускали внутрь дозировано – по мере того, как в магазине образовывалось свободное место.

Тогда присутствовавший при этом вышестоящий руководитель –замдиректора «Промтоваров» предложил заведующей салоном Мишиной, чтобы покупатели расплачивались за вещи сразу с продавцами. Та, понимая, что это грубейшее нарушение правил торговли, пошла за санкцией к также присутствовавшему в магазине председателю городского комитета Народного контроля Александру Костикову.

– Вы разрешите?

Костиков от ответа ушел:

– Здесь ваше начальство, пусто оно решает.

После некоторой заминки продавцам разрешили брать деньги. Однако этой ситуацией представители торговли попробовали поставить на место главного бузотера, о чем Костиков потом с удовольствием рассказал одному из самых известных в то время тульских журналистов, автору скандальных репортажей Игорю Любимову.

«Позже в горсовете я услышал о прибытии в Салон ревизоров областного управления торговли, которые данное нарушение поставили в вину заведующей. Та ответила, что ей дал указание Костиков.

А управление торговли уже спешит проинформировать меня о юридической ответственности за подобное своеволие.

Еду в салон. Мишина протягивает мне наспех составленный акт о том, что председатель горкома Народного контроля якобы распорядился вовлечь продавцов в расчет с покупателями. Подписей не было. Обещание привлечь заведующую к ответственности за клевету заставило ее убрать акт».

После всего случившегося народные контролеры пришли с повторной проверкой, которая открыла настоящее царство изобилия. Не все, оказывается, нашли-то. В закромах Салона для новобрачных обнаружились хорошо припрятанные модные американские туфли, банки сгущенного молока, индийские женские трусики и другие товары. Причем, отыскивались вещи, которых давно уже не было в продаже.

Интересно, что на случившийся скандал оперативно отреагировали и в прочих сокровищницах дефицита. В соседнем ювелирном салоне, как говорят, сразу же на прилавках появились товары из золота.