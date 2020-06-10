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Тульские тайны: Этот день в истории города
11 июня: в Туле приняты правила для ассенизаторов

11 июня: в Туле приняты правила для ассенизаторов

11 июня 1910 г. городская Дума приняла правила ассенизации в Туле. Вот, в частности, что там говорилось.

«Удаление городских нечистот разрешается от 1 апреля до 1 октября от 12 ночи до 6 часов утра, с октября до 1 апреля с 11 ночи до 7 утра.

1. Бочки смоленые, с крышкой на винтах.

2. Бочка должна иметь фонарь с номером.

3. Владельцы ретирадных мест должны обработать купоросом место очистки».

За сброс нечистот в неположенном месте возчики отвечали круговой порукой. Отходы вывозили на ассенизационные поля за Киевской заставой (выше ул. Льва Толстого). При сливе нечистот ассенизатор получал от сторожа металлический жетон, который передавал другому сторожу на выезде: это делалось с той целью, чтобы отходы не сливались, где попало.

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Автор: Сергей Гусев
вчера, в 23:59 +3
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