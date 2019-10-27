27 октября: актер Михаил Жаров играл в тульском театре

27 октября 1899 г. родился актер Михаил Жаров. Позднее поколение зрителей помнит его конечно же по великолепному участковому Анискину. Хотя первая всесоюзная слава пришла к нему еще в 1931 году после роли бандита Жигана в первом художественном звуковом фильме СССР «Путевка в жизнь».

Михаил Жаров – Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий. Рассказывают, что однажды на отдыхе во время прогулки Михаил Иванович встретил Сталина. Жаров непроизвольно попятился и шагнул в сторону.

Сталин подошел и сказал:

– А я вас знаю.

Жаров растерянно ответил:

– Конечно, меня все знают...

С 1938 года и до конца жизни Михаил Иванович служил актером Малого театра, где наиболее полно раскрылось его актерское дарование. Здесь он играл в основном роли классического репертуара. В 1959 году Жаров участвовал в премьерном спектакле Тульского драматического театра им. М. Горького «Почему улыбались звезды» по пьесе А. Корнейчука. Он сыграл Карпа Карповича Моржа. Роль эта была достаточно хорошо знакома Михаилу Ивановичу, он в ней уже год был занят в своем родном Малом театре в Москве. «Почему улыбались звезды» – пьеса на современную тему популярного в то время украинского драматурга. Она и рассказывала об украинской советской интеллигенции, которая, несмотря на все пережитки прошлого, устремлена в светлее будущее.

Тульские газеты писали: «Сочный, яркий характер простого советского человека во всем многообразии сценических красок и нюансов передает талантливый актер театра и кино. В этой роли еще раз ярко проявилось незаурядное мастерство прославленного мастера сцены, его комедийное дарование». Благодарный тульский зритель горячими аплодисментами высоко оценил не только мастерство М. И. Жарова, но и талантливую игру всех участников этого спектакля. Спектакль прошел с большим успехом.