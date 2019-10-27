28 октября: в Туле во время войны читали русскую классику

28 октября 1944 года в помещении Дома Красной Армии прошла лекция на тему «Мировое значение русской литературы». Ее прочел лектор, доктор филологических наук, профессор Нейман.

Русская классика в это военное время пользовалась особенным интересом. Так, буквально накануне осенне-зимний сезон в Тульском областном драматическом театре им. М. Горького открылся премьерой по пьесе Тургенева «Месяц в деревне».

«Выбор первого в сезоне спектакля не случаен, – объясняли в газете директор театра М. Смычкович и худрук М. Гершт. – В дни всенародного патриотического подъема велик интерес советских людей к классикам, к лучшим представителям русской культуры, стяжавших славу великому народу, заставившего мир оценить и полюбить русское искусство и литературу. Среди писателей, которыми по праву гордится наш народ, одно из почетнейших мест занимает Иван Сергеевич Тургенев. Его воздействие на современное ему общество было огромно. Тургенев своим разрешением морально-этических проблем близок нашей эпохе».

В те же дни в Туле начал свою работу и музыкальный лекторий, организованный областной филармонией. Задача лектория – дать слушателям представление о наиболее значительных явлениях отечественного и западноевропейского музыкального искусства, познакомиться с произведениями лучших композиторов в исполнении симфонического оркестра и солистов Тульской филармонии, а также артистов московских театров.

Отдельные лекции-концерты предполагалось посвятить композиторам Глинке, Даргомыжскому, Рубинштейну, Балакиреву, Мусоргскому, Бородину, Римскому-Корсакову, Чайковскому и русской народной песне.