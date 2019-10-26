26 октября: в тульских колхозах обсудили итоги поездки Хрущева в США

По состоянию на 26 октября 1959 года в Тульской области было уже проведено 1 125 собраний на предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях, посвященных итогам визита Хрущева в США, на которых присутствовало более 100 тысяч человек. Выступило при этом 3 956 человек.

Одновременно в партийных организациях шло ознакомление коммунистов с постановлениями ЦК КПСС от 2 и 12 октября. Обком КПСС направил 120 докладчиков из числа руководящих партийных, советских работников для выступления с докладами на тему «Итоги поездки Н. С. Хрущева в США – выдающаяся победа миролюбивой политики Советского Союза». В районы области были направлены 150 преподавателей вузов и техникумов для разъяснения итогов поездки Хрущева в США.

Участники собрания Первомайского стройуправления №1 Щекинского района, которое ведет большие работы по реконструкции Щекинского химкомбината, приняли такую резолюцию собрания:

«В ответ на новую заботу Коммунистической партии и правительства о мире и счастье людей, мы обязуемся на десять дней ранее принятых обязательств окончить строительство отделения компрессии и отделения разделения воздуха на Щекинском химкомбинате».

Колхозники колхоза «Родина» Ленинского района обязались в честь эого события надоить за стойловый период по 1 000 кг молока от каждой фуражной коровы. А также к 7 ноября полностью подготовить животноводческие помещения к зиме и получить от 100 овцематок по 115 ягнят.

В своих выступлениях трудящиеся выражали свою горячую любовь советскому правительству, преданность коммунистической партии.

Об этом, в частности, сказал тракторист сельхозартели «Трудовое крестьянство» Арсеньевского района Василий Иванович Волков: «Никите Сергеевичу Хрущеву наше колхозное спасибо за его борьбу за счастье всего человечества, за мир во всем мире. В те дни, когда Хрущев был в Америке, я пахал зябь. Каждое его выступление давало мне прилив сил. Я выполнял по полторы нормы. Сейчас свой трактор я поставил на ремонт и обязуюсь до 1 января хорошо отремонтировать его».

На этой же неделе, с 30 октября 1959 г. во всех тульских кинотеатров начали показывать цветной документальный полнометражный фильм «Н. С. Хрущев в Америке» и кинодокументы Никита Сергеевич Хрущев. Этот фильм одновременно шел в «Центральном», «Спартаке», «Пионере», «Комсомольском», им. Степанова, им. Бобякина. Не захочешь, увидишь.