9 января: родился тренер Вячеслава Веденина Павел Колчин

9 января 1930 г. родился Павел Константинович Колчин – заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР.

В 1956 году в Кортина д`Ампеццо Павел стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x10 км, выиграл две бронзовые медали на дистанциях 15 и 30 км. Через два года на чемпионате мира получил три серебра в этих же видах. В 1960 году он не выступал на Олимпиаде, а в 1964 году в Инсбруке стал бронзовым призером в эстафете. Его жена Алевтина на чемпионатах мира и Олимпийских играх завоевала 13 медалей, также став олимпийской чемпионкой в 1964 году.

Десять лет Павел Колчин был тренером национальной сборной. Его самый знаменитый ученик – туляк Вячеслав Веденин. Они познакомились в 1961 году, когда Вячеслав Петрович был включен в состав молодежной сборной страны. Потом с Колчиным они не расставались уже долгие годы. Под руководством Колчина Веденин завоевал первое советское олимпийское золото в индивидуальных гонках на дистанции 30 км на Олимпийских играх 1972 года в японском Саппоро, а позже совершил свой легендарный спортивный подвиг, выиграв вместе со сборной СССР эстафету. Вместе с Колчиным Веденин также стал двукратным чемпионом мира, выиграв чемпионат мира 1970 года в Высоких Татрах в Чехословакии.

Павел Колчин награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета».

Жил в Эстонии. Умер 29 декабря 2010 года.