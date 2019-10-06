6 октября: в Туле начали показывать эпопею о целинниках «Вкус хлеба»

6 октября 1979 г. в кинотеатре «Салют» начали показ киноэпопеи режиссера Алексея Сахарова «Вкус хлеба». Фильм вышел практически одновременно с книгой Брежнева «Целина» и воспринимался как ее экранное продолжение. В сценарии даже присутствовал эпизод с участием Брежнева — секретаря ЦК КП Казахстана, но в экранном варианте он отсутствует.

В фильме рассказывалось о судьбе трех героев — директора совхоза Степана Сечкина (Сергей Шакуров), партийного работника Владимира Ерошина (Валерий Рыжаков) и ученого-агронома Сергея Игнатьева (Эрнст Романов). Киноэпопея состояла из четырех фильмов: «Хлеб наш насущный», «Хлеб и земля», «Хлеб и люди», Хлеб отечества". Шли они в два захода по два фильма.

Если не зацикливаться на том, что драматургия хорошего фильма обязательно должна строиться на пистолетах или орках, «Вкус хлеба» интересно смотреть и сейчас. Хотя, конечно, четырехсерийную производственную драму выдержит теперь далеко не каждый. Фильм стал звездным часом Алексея Сахарова. Его создатели в 1980 году были удостоены Государственной премии СССР.

Хотя и помимо этой работы Сахаров оставил яркий след в истории советского кино. Одной из его первых работ был фильм «Коллеги» со звездным составом актеров по ранней повести Василия Аксенова. Самым востребованным сахаровским фильмом у советских зрителей был «Случай с Полыниным» по повести Константина Симонова. Его посмотрело более восемнадцати миллионов человек. По своему интересна и работа 1972 года «Человек на своем месте» с Владимиром Меньшовым в главной роли. Это кино и сейчас можно с успехом показывать на семинарах и тренингах молодых руководителей.

Что же касается целинной эпопеи, то, конечно, эта тема тогда была в центре внимания, и говорилось о ней как о героической и даже романтической странице в истории страны. Ведь сама целина в те годы пятой пятилетки многим казалась страной далекой, экзотической, от края до края наполненной романтикой неизведанного.

«Конечно, хлеб был нужен стране. Но цель, на мой взгляд, у первоцелинников была двоякой: дать Родине многие тысячи тонн зерна и проверить свои силы, свое, если хотите, мужество, — писал в „Коммунаре“ один из первых тульских целинников, бывший начальник радиостанции совхоза „Шидертинский“ В. Сырыгин. — Свирепые казахстанские бураны. Неустроенность быта. Да мало ли было, так сказать, отрицательных сторон. А ведь об этом как-то не думали. Думали, говорили о первой пахоте, о том, будет или не будет урожай. Немало же было скептиков, которые предрекали: целина не даст хлеба. А люди, приехавшие в эти, по существу, необжитые места, верили: даст. С этим настроением и ехали в Казахстан».

Он вспоминал, что директор совхоза «Шидертинского» сам изъявил желание поехать на целину, оставив в Ленинграде благоустроенную квартиру. А в Павлодаре попросил:

— Пошлите меня в тот совхоз, где работают туляки.

На вопрос почему, ответил:

— Я защищал Тулу в 1941 году, хорошо знаю людей из города оружейников. Они не подводили в бою. Верю, не подведут и здесь, в битве за хлеб.

«В те времена не имели представления о Знаке качества. И вообще о качестве как-то не говорили: огрехов не должно быть — это разумелось само собой, — рассказывал В. Сырыгин. — Главный агроном совхоза Александр Андреевич Сафронов однажды пошутил:

— Мне надо платить половину зарплаты, ведь контролировать качество пахоты и сева не нужно.

— Так уж и не нужно? — засомневался директор.

— Да, не нужно! — твердо повторил Александр Андреевич.

И добавил:

— Начну проверять — любой механизатор за оскорбление сочтет».

Конечно, на наш, современный, взгляд, эти рассказы выглядят несколько идеализированными. Но не нам судить тех людей, которые бежали из благоустроенного быта в романтику страшных казахстанских буранов и невыносимой летней жары. Вот о них-то и был фильм «Вкус хлеба».