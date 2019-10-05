5 октября: как воровали в Туле в старые времена

Эту умилительную заметку о том, как воровали сто с лишним лет назад, напечатала 5 октября 1914 года «Тульская молва».

«В. И. Ильин послал своего рабочего за водой, на лошади. Рабочий Г. Л. Трофимов, 18 лет, решил завладеть лошадью и для этой цели он приклеил себе больше белокурые усы и, решив, что в таком виде он решительно неузнаваем, принялся приводить свое намерение в исполнение.

Он продал уже часть сбруи, бочку сбросил на произвол судьбы, но великолепные белокурые усы не помогли Трофимову, его задержали. В кармане платья у него нашли несколько рублей денег, несколько паспортов на его и какого-то Акимова имя и пр.

Трофимов привлечен к ответственности».