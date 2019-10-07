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Тульские тайны: Этот день в истории города
7 октября: в Туле расширяют торговлю горячими сосисками

7 октября: в Туле расширяют торговлю горячими сосисками

7 октября 1949 года областная газета «Коммунар» опубликовала заметку о расширении торговли продовольственными товарами в Туле.

«Торговля горячими котлетами, сосисками и сардельками до сих пор в Туле производилась лишь в трех магазинах. Это не удовлетворяло взросшего спроса потребителей.

Для улучшения обслуживания покупателей в октябре торговля горячими котлетами, сосисками и сардельками будет производиться в 22 магазинах и киосках. Первый горпищеторг и трест столовых организуют по пять торговых точек  по продаже горячих котлет, сосисек и сарделек, второй горпищеторг, «Гастроном» и мясотрест – по три, ОРСы Новотульского металлургического завода и треста «Промстрой» – по одной».

ОРСы – это отделы рабочего снабжения, специальные организации по обеспечению продуктами и прочими товарами различных предприятий.

Ну и да – в тексте именно так: сосисек. В качестве иллюстрации вспоминается сцена из «Карнавальной ночи». Когда Огурцова заперли в лифте, секретарша предлагала покормить своего начальника сосиской. Но Огурцов громко возмущался:

– Какую сосисечку?!

Мы-то думали, что это артистическая находка такая, а оказывается, все соответствовало правилам тогдашней орфографии.

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Автор: Сергей Гусев
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