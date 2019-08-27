27 августа: в Туле впервые прошел ночной киносейшн

27 августа 1989 тульский кинотеатр «Родина» пригласил жителей города на юбилей в атмосфере гласности.

В 21-30 вечера впервые в городе начался ночной сейшн под открытым небом. В нем участвовали рок-группа «Банк Нот», мини-группа «Административный Рай», группа К.Г.Б. Посвящалось это мероприятие 70-летию советского кино.

Столь широкое представительство рок-групп на празднике кино не случайно. Именно в тот год в советское кино ворвалась рок-музыка. На экраны вышли «Асса» Сергея Соловьева с легендарной «Перемен!» Цоя, «Взломщик» Валерия Огородникова с Константином Кинчевым, и множество перестроечных фильмов на социальные темы. Даже Эльдар Рязанов переделал свою старую пьесу «Аморальная история», написанную в соавторстве с Брагинским, придав ей социального звучания. Проперестроечная ее версия называлась «Забытая мелодия для флейты».