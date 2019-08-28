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Тульские тайны: Этот день в истории города
28 августа туляк Анатолий Карпов стал чемпионом мира среди юношей

28 августа туляк Анатолий Карпов стал чемпионом мира среди юношей

28 августа 1969 г. звание чемпиона мира по шахматам среди юношей завоевал в Стокгольме Анатолий Карпов – тогда еще наш земляк, но уже студент МГУ. Это определилось за два тура до финиша, когда Карпов сыграл вничью с венгром Андрашем Адорьяном.

Интересно, что на право представлять страну в этом турнире претендовали в тот год сразу три советских шахматиста – Анатолий Карпов, Рафаэль Ваганян и Михаил Штейнберг. Чтобы выявить лучшего организовали матч-турнир, в котором победил Карпов. Он обыграл обоих конкурентов – 3,5:2,5 Ваганяна и 4:2 Штейнберга. А в финале чемпионата мира набрал 10 из 11 и на три (!) очка обогнал ближайших конкурентов.

Этот успех был особенно значителен еще и потому, что с 1955 года, после успеха Бориса Спасского, представители СССР звания юношеского чемпиона мира не выигрывали, хотя и не раз были близки к этому.

В 1957 году приемный сын Василия Смыслова Владимир Селиманов на чемпионате мира в Торонто стал всего лишь четвертым, что вызвало негодование дома – мало того, что даже не в призерах, так еще и первое место занял американец. Спустя некоторое время Селиманов добровольно ушел из жизни. В 1959-м советская федерация вообще не рискнула никого посылать. В 1961-м Александр Куинджи в голландском городе Гааге стал лишь третьим.

В 1963 году чемпионат должен был принимать СССР, но тут вмешалась политика. Разразился скандал, связанный с арестом борца с апартеидом в ЮАР Нельсона Манделы, а также лидеров Африканского национального конгресса. Поскольку СССР поддерживал силы сопротивления, то присоединился к бойкоту ЮАР, который распространялся и на спортсменов. В шахматной федерации прикинули, что на турнир вдруг могут приехать южноафриканские колонизаторы, а потому от проведения чемпионата на всякий случай отказались. В результате турнир прошел в Югославии, отношения с которой у СССР тоже складывались не очень хорошо. Советский мастер вышел в финал, но из-за серии всяческих недоразумений стал всего лишь четвертым. А звание чемпиона выиграл румын Флорин Георгиу.

В шаге от успеха был в 1965 году в Испании Владимир Тукмаков, но на финише лишь поделил второе и третье места с Робертом Хартогом (Голландия). Звание сильнейшего выиграл югослав Боян Кураица. В 1967 году опять на первый план вышли политические интриги. Чемпионат мира проводился в Израиле и после Шестидневной войны бойкотировался странами советского блока. В итоге первое место вообще выиграл пуэрториканец Хулио Каплан, обогнавший Роберта Хюбнера (ФРГ), Яна Тиммана (Голландия) и Раймонда Кина (Англия).

Так что успех в 1969 году Анатолия Карпова был не только отчасти сенсационным, но и долгожданным. Советский Союз вернул себе юношескую шахматную корону спустя четырнадцать лет.

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Автор: Сергей Гусев
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