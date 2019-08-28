28 августа туляк Анатолий Карпов стал чемпионом мира среди юношей

28 августа 1969 г. звание чемпиона мира по шахматам среди юношей завоевал в Стокгольме Анатолий Карпов – тогда еще наш земляк, но уже студент МГУ. Это определилось за два тура до финиша, когда Карпов сыграл вничью с венгром Андрашем Адорьяном.

Интересно, что на право представлять страну в этом турнире претендовали в тот год сразу три советских шахматиста – Анатолий Карпов, Рафаэль Ваганян и Михаил Штейнберг. Чтобы выявить лучшего организовали матч-турнир, в котором победил Карпов. Он обыграл обоих конкурентов – 3,5:2,5 Ваганяна и 4:2 Штейнберга. А в финале чемпионата мира набрал 10 из 11 и на три (!) очка обогнал ближайших конкурентов.

Этот успех был особенно значителен еще и потому, что с 1955 года, после успеха Бориса Спасского, представители СССР звания юношеского чемпиона мира не выигрывали, хотя и не раз были близки к этому.

В 1957 году приемный сын Василия Смыслова Владимир Селиманов на чемпионате мира в Торонто стал всего лишь четвертым, что вызвало негодование дома – мало того, что даже не в призерах, так еще и первое место занял американец. Спустя некоторое время Селиманов добровольно ушел из жизни. В 1959-м советская федерация вообще не рискнула никого посылать. В 1961-м Александр Куинджи в голландском городе Гааге стал лишь третьим.

В 1963 году чемпионат должен был принимать СССР, но тут вмешалась политика. Разразился скандал, связанный с арестом борца с апартеидом в ЮАР Нельсона Манделы, а также лидеров Африканского национального конгресса. Поскольку СССР поддерживал силы сопротивления, то присоединился к бойкоту ЮАР, который распространялся и на спортсменов. В шахматной федерации прикинули, что на турнир вдруг могут приехать южноафриканские колонизаторы, а потому от проведения чемпионата на всякий случай отказались. В результате турнир прошел в Югославии, отношения с которой у СССР тоже складывались не очень хорошо. Советский мастер вышел в финал, но из-за серии всяческих недоразумений стал всего лишь четвертым. А звание чемпиона выиграл румын Флорин Георгиу.

В шаге от успеха был в 1965 году в Испании Владимир Тукмаков, но на финише лишь поделил второе и третье места с Робертом Хартогом (Голландия). Звание сильнейшего выиграл югослав Боян Кураица. В 1967 году опять на первый план вышли политические интриги. Чемпионат мира проводился в Израиле и после Шестидневной войны бойкотировался странами советского блока. В итоге первое место вообще выиграл пуэрториканец Хулио Каплан, обогнавший Роберта Хюбнера (ФРГ), Яна Тиммана (Голландия) и Раймонда Кина (Англия).

Так что успех в 1969 году Анатолия Карпова был не только отчасти сенсационным, но и долгожданным. Советский Союз вернул себе юношескую шахматную корону спустя четырнадцать лет.