9 июля: в Туле открыли новый подземный переход

9 июля 1980 г. на одном из самых бойких переходов Тулы, на пересечении проспекта Ленина и улиц Станиславского и Болдина, открыли новый подземный переход.

Работа по его сооружению начались в июне 1979 г. По нормативам на такого рода объекты отводится полтора года, однако строители пятого управления Тулпромстроя взяли обязательство сделать все за год – чтобы приурочить к моменту прибытия олимпийской эстафеты. Торопились, сдали в итоге с оценкой «хорошо», а не «отлично», и все-таки досрочные обязательства выполнили.

Трудиться приходилось в сложных условиях, ведь полностью перекрыть движение было невозможно, поэтому дорогу на этом участке перегораживали лишь частично, без остановки движения основных видов городского транспорта. Всего в этой работе были задействованы одиннадцать различных строительных организаций. Сама стройка обошлась без малого в семьсот тысяч рублей.

Торжественная процедура открытия проходила со стороны главного корпуса политехнического института. В полдень, после короткого митинга, на котором представители общественности благодарили строителей за отличный труд с оценкой «хорошо», председатель горисполкома Б. П. Ардаманов разрезал красную ленту. Переход был открыт. Чтобы поглазеть на него, люди специально ездили к автовокзалу.

Общая протяженность нового, всего лишь второго дорожного перехода в Туле составила 145 метров. Каждый из четырех его входов имел пандус для детских колясок – тоже революционное событие для своего времени. Декоративные ограждения входов, задуманные архитектором П. Н. Спасибовым, воплотили в жизнь умельцы завода «Тула». Внутреннюю отделку разноцветной плиткой выполнили мастера «Отделстроя».

Восточный торец перехода венчала ниша, в которой была установлена эмблема Олимпиады-80, а в западном торце, в такой же нише, подсвеченной люминесцентными лампами, была композиция в настроении площади Победы – латунная роза, пробившаяся сквозь гильзы старых снарядов – символ 35-летия мирной жизни советских людей.

Все, кто строил переход, через газету обратились с большой просьбой к тулякам относиться к новому переходу как можно бережнее.

Не помогло.

Первой исчезла роза, потом и сами латунные гильзы. Потихоньку начали бить стекла в оригинальных светильниках, подсвечивающих переход изнутри. Потом сдалась и эмблема Олимпиады-80, от которой долгое время торчали из стены лишь рожки да ножки, на которых она когда-то крепилась.

В девяностые переход вообще забился водой, превратившись в болото в самом центре города. Казалось, некогда один из главных предметов гордости туляков уже ничто не спасет, однако потом неожиданно деньги у администрации города нашлись, и сейчас туляки и гости города вновь могут пользоваться переходом, подаренным нам всем к московской олимпиаде. Правда, уже без эмблемы и лирической розы.