14 июля: в Тульской области открылся второй в СССР планетарий

14 июля 1940 г. в здании бывшего Спасского храма Бобрик-Донского открылся второй в Советском Союзе планетарий. Да что в Союзе – во всем мире тогда насчитывалось всего 23 планетария.

Инициаторами его открытия были два человека – директор местного музея Владимир Николаевич Хмелев и изобретатель-самоучка Михаил Васильевич Чистозвонов. Хмелев еще в 1938 году на своих плечах приносил в музей телескопическую трубу, чтобы показать местным рабочим космические объекты. А Чистозвонов сконструировал аппарат, воспроизводящий картину звездного неба почти с такой же полнотой, как и аппарат Московского планетария, отличающийся простотой конструкции и значительной дешевизной. При серийном производстве он мог стоить всего-то 25-30 тысяч рублей. Для сравнения – московскому планетарию, открывшемуся в 1929 году, аппаратуру покупали за валюту, она обошлась в 156 тысяч рублей.

Донской самоучка долго обдумывал свою идею, прежде чем перенести ее на чертежи. Труднее всего давалась оптическая аппаратура – чем, например, заменить высококачественные линзы Цейсса, которые использовались в Москве? Выручил миниатюрный проекционный фонарик для подвижных лент. В итоге аппарат Чистозвонова мог совершать несколько сот различных действий, чтобы показать небосвод у разных широт и меридианов, и в разное время суток. Единовременно им зажигались до 3000 звезд, включая звезды первой величины.

Планетарий вначале строили на самые скромные средства, особого энтузиазма у местного начальства эта идея не вызвала. Когда деньги кончались, Хмелев или Чистозвонов расходовали свою собственную зарплату, чтобы работа не останавливалась. Как вдруг зимой 1940 года на их затею было обращено высочайшее внимание. Секретариат ВЦСПС, обсудив сообщение Центрального совета союза воинствующих безбожников СССР, вынес решение об участии профсоюзов в реализации изобретения тов. Чистозвонова. Секретариат отпустил на строительство планетария ЦК союза рабочих каменноугольной и сланцевой промышленности центральных районов невероятную сумму, о которой местным энтузиастам не мечталось – 25 тысяч рублей.

Под куполом бывшей церкви закипела работа. Столяры трудились над деревянным каркасом для небосвода, на грубом верстаке из белой жести консервных банок изготовлялись объективы. Утильсырье оказалось вполне подходящим материалом, заменившим дефицитное листовое железо. Только отдельные сложные детали самого аппарата производились в донских ремонтных электромеханических мастерских.

Михаил Васильевич Чистозвонов, прораб звездного неба, забывая возраст, всюду поспевал своей торопливой походкой. Ободрял, советовал, помогал. Надо было отделать будущий планетарий и снаружи, и внутри, включая лекторий на 200 человек. Планировали, что открытие состоится весной, однако поставщики, как всегда подводили, и долгожданное мероприятие затянулось до лета.

С расширением ассигнований государственные деньги все равно расходовались экономнейшим образом. На сложнейший аппарат в итоге было затрачено не более 15 000 рублей. Эта сумма ни в какое сравнение, конечно, не шла с валютой, израсходованной на постройку планетария в Москве. Так бобриковцы на деле доказали доступность этого необычайного лектория-музея для каждого города нашей страны.