26 июня: в Туле назвали Чехова «писателем безвременья»

26 июня 1919 года областная газета «Коммунар» поместила весьма любопытную рецензию на спектакль «Вишневый сад» по пьесе Чехова, поставленный в клубе железнодорожников.

«Писатель безвременья, живший в сумерках русской жизни А. П. Чехов не создал ничего более сильного, бодрого, яркого. Его пьеса «Вишневый сад» – серая гладь пессимистического затишья. Пьеса грустных настроений. Она не под стать современному пролетарскому мирочувствованию. Она вообще мало говорит уму и сердцу пролетария. Рабочему некогда и незачем жалеть о погибших вишневых садах. Предоставим мертвым хоронить мертвых. Пусть, например, интеллигенция занимается этим. Пролетарий же в революционной борьбе обретет свое светлое будущее. Какое ему дело до вишневых садов.

Артисты 2-й пролетарской труппы исполнили эту пьесу неважно. Играли вразброд. Не было единства, художественной монолитности игры. Объясняется это малой сыгранностью, подготовкой, а также тем, что некоторые главные роли почему-то исполнялись совершенно неопытными товарищами, как-то – роль Вари.

Из отдельных исполнителей с подъемом провели свои роли: т.т. Пономарев-Дольский (Лопухин), Таиров (студент Трофимов), Ларин (Леонид), Павлов и Валентинова (Аня).

Тов. Балуцкой (Шарлотта Ивановна) не удался немецкий акцент».

Н. Л.