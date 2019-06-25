25 июня: в Туле разрешили штрафовать хулиганов на месте правонарушения на рубль

25 июня 1974 г. в целях обеспечения общественного порядка в населенных пунктах области, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1962 года «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке», областной Совет депутатов трудящихся решил:

В общественных местах – на улицах, стадионах, в скверах, парках, театрах, кинотеатрах, на рынках, городском и пригородном транспорте, вокзалах, в магазинах, коммунально-бытовых предприятиях, общежитиях, коммунальных квартирах, дворах, подъездах домов и т.д. граждане обязаны соблюдать общественный порядок.

Какие бы то ни было азартные игры во дворах, подъездах домов, в парках, скверах, садах, на рынках и других общественных местах не разрешаются.

Запрещается появление в купальных костюмах в общественных местах за пределами пляжа.

Администрация клубов, театров, кинотеатров, стадионов, парков, магазинов, столовых, ресторанов, общежитий, гостиниц, а также работники жилищно-коммунальных отделов, коменданты и управляющие домами обязаны принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений общественного порядка.

Лица, нарушающие эти решения, подвергаются предупреждению или штрафу до десяти рублей. В качестве альтернативы материалы на них отправляются в товарищеский суд или общественные организации по месту их учебы или жительства для принятия мер общественного воздействия.

Как выглядели товарищеские суды на практике достаточно наглядно показано в классическом фильме «Афоня»:

– Вечно тебе, Борщов, больше всех надо. Пусть бы этот Вольдемар в фонтан и нырял.

Также решением облисполкома было разрешено работникам милиции налагать штраф на месте в размере до одного рубля. Лукавая формулировка «до одного рубля» теоретически означает, что хулигана можно было бы оштрафовать на месте на 50 копеек или даже на гривенник. Хотя никакой фантазии не хватит представить, какое хулиганство могло тянуть на десять советских копеек.