27 июня: подарок тульской зрительнице от херсонского театра

27 июня 1964 года как обычно у касс Тульского областного драмтеатра собрались зрители. В 14 часов началась предварительная продажа билетов на спектакли приехавшего на гастроли Херсонского музыкально-драматического театра.

Первой стояла у кассы Римма Маркова – коренная тулячка, дочь рабочего оружейного завода. Римма училась в Тульском политехническом институте, но потом уехала перевелась в Севастополь. Сдав экзамены досрочно, Римма приехала на каникулы в родную Тулу. Попасть на гастроли музыкального театра настолько хотелось, что она пришла к кассе первой.

Открылось окошечко, и Римма купила билеты на первый спектакль – оперетту «Росита». И здесь началось необычное. Первого зрителя пригласили в здание театра. Главный администратор гастролеров В. В. Соловей тепло приветствовал Римму, вручил ей букет цветов, альбом с видами Херсона, книгу о театре и билет на право посещения десяти спектаклей.

– Вам забронированы места в ложе дирекции. Рады видеть вас в театре! – радостно сообщил администратор.

Билет №1 на спектакли Херсонского театра стал для студентки Риммы Макаровой по-настоящему счастливым.

Вот так интересно и оригинально встретил своего первого тульского зрителя театр из Херсона.