27 марта: в Туле читали лекции и физическом и духовном вырождении

27 марта 1910 г. известный лектор — организатор общества охраны подрастающих поколений И. М. Радецкий прочитал в зале Коммерческого училища в Туле первую из трех публичных лекций: «О причинах физического и духовного вырождения». После нее были еще две: «О декадентстве в литературе с точки зрения патологической» и «О здоровье и красоте, в связи с половым вопросом». Каждая из лекций длилась три часа. Дискуссий и вопросов из зала не допускалось.

Все три дня зал Коммерческого училища был заполнен, хотя и за несколько лет до этого Радецкий приезжал в Тулу с теми же самыми лекциями, положив начало деятельности в городе общества содействия воспитанию. Со временем, правда, оно зачахло, и очередным своим визитом лектор предполагал вдохнуть в него новую жизнь, а также организовать гимнастическое славянское общество «Сокол» не только для учащихся, но и для взрослых.

Несмотря на большой интерес публики, местная пресса встретила банальности, которые излагал лектор, прохладно, посчитав, что смелость г-на Радецкого с широкими обобщениями и скорыми выводами не соответствует его познаниям. Как только он переходит к освещению больших исторических и социальных вопросов, сейчас же у него обнаруживается легкость в мыслях необыкновенная. Хотя за девять часов он успел порассуждать причинах падения Афин и Рима, о причинах психофизического вырождения людей и о воспитании ребенка, об интеллигенции, о новых философских течениях, о новой русской литературной школе, о Ницше, о Вейнингере, о Мишеле Гюйо, о журнале «Вехи», о том, куда мы идем и почему отстаем.

Эта рецензюшка из «Тульской молвы» весьма наглядно демонстрирует хлестаковскую необыкновенную легкость в мыслях.

«Отчего, например, пали Афины и Рим? Да, Господи! О чем тут думать? Возьмите учебник истории для третьего класса гимназии… После крупных завоеваний, обогативших государство чужими деньгами в Афинах воцарились роскошь и разврат. Народ, предавшийся распутству и лености, постепенно ослабевал и вырождался. Нравственность пала, энергия ослабела. И вот…

Вывод ясен: что Афины, что Рим — и причины и следствия одинаковы. Может быть, вы не верите, что римский народ был до такой степени развращен? Убедитесь: г. Радецкий лично сматривал помпейские раскопки и видел уцелевшие остатки древних домов разврата. Своими глазами видел!

Может быть, афиняне были не так уж „безнадежно испорчены“? Увы! Ведь исправить их не мог даже такой деятель как Перикл.

Вы могли бы возразить, что римский народ, насколько вам известно, не только не роскошествовал, но стонал под гнетом нищеты, голодал, холодал. Что великий деятель Перикл, не сумевший вывести афинян на праведный путь, сам был утонченным развратником. Что народные нравы не меняются в зависимости от доброй воли отдельных правителей. И, наконец, что совсем не от разврата и праздности погибли великие государства древности. Но, во-первых, в учебниках для детей написано не это, а то, что говорил г-н Радецкий; во-вторых, если бы г-н Радецкий считался с истиной и наукой, то ему нельзя было бы удобно строить свои доказательства, а в-третьих, прения на лекциях г-на Радецкого не допускаются.

В духе истории Афин все остальные откровения почтенного лектора. Надо уничтожить Ницше — две цитаты из „Так говорил Заратустра“, и готово. Нужно выяснить вопрос о влиянии различных форм правления на развитие государства — цитата из Монтескье, писавшего в ХVIII веке… Что может быть убедительнее. А если прибавить еще тезис Маккиавелли „Разделяя — властвуй“, то истину можно считать окончательно утвержденной, а лектора весьма начитанным и образованным человеком».

Опять же — к чему такая длинная цитата. Просто время бежит, а ничего не меняется. Сто с лишним лет назад для того, чтобы демонстрировать подобные «знания» надо было ездить по городам, сейчас они облекаются в несколько иную форму и продвигаются через интернет.

«И вы перестаете удивляться, — заключала „Тульская молва“, — как это человек решается профанировать дело просвещения, забивать головы учащейся молодежи картечью нелепостей в квази-научном соусе, с наглостью невежды глумиться над литературой и знанием, компрометировать звание „члена общества народных университетов“, да еще… брать за все это деньги».