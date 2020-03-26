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Тульские тайны: Этот день в истории города
26 марта: тульский полицмейстер призвал к сдержанности

26 марта: тульский полицмейстер призвал к сдержанности

26 марта 1910 г. по тульской полиции был отдан приказ полицмейстера фон Вернера.

«До моего сведения дошло, что некоторые младшие чины полиции в общественных местах грубо обращаются с публикой. Напоминаю всем чинам вверенной мне полиции, что одно из главных свойств всякого должностного, облеченного властью лица должно быть хладнокровие, в особенности при объяснении с частными лицами, какого бы общественного положения, по своему внешнему виду, они не были. Почему необходимо при деловых с этими лицами разговорах соблюдать надлежащую сдержанность, что может только способствовать поддержанию авторитета чиновника».

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Автор: Сергей Гусев
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