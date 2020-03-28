28 марта: родился архитектор, спроектировавший здание тульской филармонии

28 марта 1865 г. в Воронежской губернии родился Илларион Александрович Иванов-Шиц — русский и советский архитектор. Мастер стиля модерн, он разработал собственный узнаваемый почерк на основе Венского Сецессиона и греческой классики.

Работал Илларион Александрович в Москве, строил преимущественно банковские и общественные здания (больницы, учебные заведения, народные дома). В советский период, среди прочего, перестроил Большой Кремлевский дворец под зал заседания Верховного Совета, получив за эту работу орден Ленина. В Туле же спроектировал здание дворянского клуба, нынешнюю филармонию.

Собственное здание местные дворяне решили заиметь в 1910 году. Купили участок земли, объявив конкурс на лучший проект. Желание поучаствовать в конкурсе изъявили четыре местных архитектора, но победил, как это часто водится, товарищ из Москвы. Старшины признали лучшим проект московского архитектора Иллариона Александровича Иванова-Шица.

Буквально перед тульским заказом Иванов-Шиц построил в Москве купеческий клуб, помещение которого сейчас занимает театр Ленком. Но то ли его творческий почерк действительно был таким ярким, то ли он не стал слишком утруждать себя для провинции, а может и старшины попросили, чтоб было как в Москве, но даже сейчас фасады филармонии и Ленкома выглядят если не близнецами, то братьями.

Работы по строительству Дворянского клуба должны были завершиться в начале 1912 года, а само здание посвящалось 100-летию Отечественной войны 1812 года. По всей видимости, уже в ходе строительства появились какие-то новые идеи использования здания. Решили, как в театре, над сценой сделать сценическую кабинку, с помощью которой поднимают декорации и кулисы. А летом на фронтоне клуба даже появилась лепная надпись «Тульское творческое собрание». Довольно быстро, правда, исчезнувшая. Так что 14 октября 1912 года здание было торжественно открыто именно как Благородное собрание. Но, учитывая появившиеся в ходе строительства возможности, его активно использовали как театр, в связи с чем называли также Новым театром – зал периодически отдавался в аренду разным антрепренерам.

С приходом советской власти здание, конечно же, сразу начало активно менять названия и функциональное использование. В 1918 году стало Пролеткультом, которым заведовала поэтесса Л. М. Белкина, жена врача-революционера, именем которого названа одна из тульских улиц. В 1919-м здесь разместилась библиотека им. Ленина, в состав которой вошла бывшая городская библиотека, располагавшаяся в этом же доме, затем читальный зал. В 1925 году в этом здании поселился областной драматический театр, но до конца тридцатых годов он соседствовал и с самой главной в городе библиотекой. С 1971 года в здание бывшего дворянского клуба въехала филармония.