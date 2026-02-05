Что делать, если разбили ртутный градусник

Рассказывает преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

Помните, что если вы разбили градусник, основную опасность представляет не сама ртуть, а именно ее пары. Они не имеют запаха и цвета, поэтому их невозможно почувствовать.

Ртуть из градусника — это металлическая ртуть. При комнатной температуре она начинает активно испаряться, а с ростом температуры в помещении этот процесс ускоряется.

Первым делом выведите всех людей и животных из комнаты, в которой разбили градусник, а также откройте окно для проветривания.

Ртуть необходимо собрать. Для этого лучше всего надеть резиновые перчатки и респиратор, если нет под рукой, можно заменить влажной марлевой повязкой. Капли, а точнее шарики ртути, необходимо собрать в один большой шар, используя для этого лист бумаги, кисточку или что-то подобное, что можно будет выбросить после уборки. Также шарики ртути можно собрать с помощью шприца без иглы.

Всю собранную ртуть необходимо поместить в банку с водой и закрыть крышкой, после чего вызвать службу по утилизации ртути.

Можно позвонить по номеру 112.

Место уборки следует обработать мыльным раствором или раствором марганцовки и продолжать проветривать помещение на протяжении нескольких дней.

Ни в коем случае нельзя:

Использовать пылесос или веник для сбора ртути, так как ртуть раздробится на мелкие частицы, а пылесос станет источником заражения.

Выливать ртуть в канализацию и выбрасывать в мусорку, так как ее необходимо правильно утилизировать.

Если ртуть попала на одежду, то такую одежду лучше всего утилизировать.

Распознать самому признаки отравления ртутью сложно, так как при небольших концентрациях ртути признаки не имеют особых отличий от обычного плохого самочувствия, вроде головокружения, головной боли, слабости.

При высоких концентрациях ртути в воздухе признаки уже более явные. Это может быть металлический привкус во рту, боль при глотании, слюнотечение, боль в животе, рвота (иногда с кровью).

Если мы говорим о разбитом градуснике дома, концентрации ртути там будут низкими, а значит распознать отравление может быть достаточно сложно.

Не существует профилактического «препарата от отравления ртутью», который можно принять самостоятельно. Препараты, которые используют при отравлении ртутью, должен назначить врач после определенных анализов. Кроме такого, такие препараты человек обычно получает в условиях стационара под строгим контролем, так как они обладают неприятными побочными эффектами. Самолечение такими препаратами может нанести вред.

Пары ртути действительно очень опасны, не стоит недооценивать их вред для организма. Основная опасность заключается именно в длительном вдыхании паров даже в небольшой концентрации. Один разбитый градусник в хорошо проветриваемом помещении, если его быстро и правильно убрали, чаще всего не приводит к острым отравлениям. Но если ртуть осталась в помещении, проникла под пол и испарялась неделями или месяцами — это серьезный риск для здоровья.