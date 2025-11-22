Жанна Засыпкина: как у акушера из Тулы получилось стать востребованным психологом

22 ноября — День психолога.

Возможно ли сочетать в себе детского, перинатального и семейного психолога, а также публиковаться в журнале, преподавать у студентов и работать с зависимыми людьми? Жанна Засыпкина рассказала, как она, будучи акушером, смогла открыть первый кабинет перинатальной психологической помощи в Туле.

— Жанна, сколько лет вы уже работаете психологом?

— Около двадцати лет. Я изучала специальную психологию в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, в Институте клинической психологии и психотерапии получила профессию клинического психолога, в МГУ — семейного. Мне нравится видеть результат трансформации. Я каждый год прохожу по три курса повышения квалификации, например перинатальная и детская психология. Свое первое образование получила в Тульском медицинском училище по специальности «акушерство», ведь там рождалась новая жизнь. Спустя время я поняла, что работала там больше как психолог — поддерживала беременных и помогала им.

— Пропускаете ли через себя личные истории людей?

— В начале своего пути пропускала, было очень тяжело. Я не спала ночами, переживала и входила в созависимость. Думаю, каждый молодой специалист через это проходил.

Самая главная задача психолога — научиться немного отделяться от истории своего клиента и быть на стороне наблюдателя, чтобы не добавлять в терапию свои чувства и опыт.

Я часто хотела уйти из профессии, но мне помогла одна фраза: «Весь мир не вылечить, и в этом нет твоей вины». Жалко, когда не получается помочь, но это не потому, что я не могу, а потому, что другой не хочет это принять.

— Как найти общие точки соприкосновения с клиентом и настроить его на контакт?

— Нужно всей душой и безоценочно принять клиента, все его теневые стороны, чтобы эмпатия помогла войти в контакт. Я часто бываю недовольна своей работой, но именно так начинаю двигаться вперед, искать что-то новое и учиться. Когда человек говорит мне, что он изменился и теперь видит мир по-другому, это дает силы и видимость результата.

— Вы работали заместителем главного врача по реабилитационной работе в Клинике Маршака. Как выглядела эта работа?

— Долго работала с зависимыми людьми, возглавляла психологическую службу. Это очень разрушительная история, если нет поддержки в виде личной терапии. Я все время соприкасалась со смертью. Опыт был интересный, но сложный.

— Жанна, как получилось создать первый лицензированный кабинет перинатальной психологической помощи?

— Это было в 2000-е годы, когда начали появляться перинатальные кабинеты на уровне приказа Минздрава. В Туле был такой, только не лицензированный. Я работала перинатальным психологом в студенческой поликлинике и очень хотела открыть государственный кабинет, но столкнулась с проблемой отсутствия документов и приказов. Пришлось все их собирать. В итоге мы с Минздравом нашли компромисс и правильные формулировки, чтобы открыть этот первый лицензированный кабинет в Туле. Было очень много клиентов, в том числе студенток и преподавателей, приходили целыми группами. Даже будущие папы активно начали готовиться к рождению ребенка. Им рассказывали о том, с чем столкнутся молодые родители, как поддержать друг друга, преодолеть кризисы и быть вместе.

— Насколько важна психологическая подготовка к родам?

— Просто необходима, это момент биологического и психологического кризиса. Он очень штормит семью. Иногда будущие родители боятся сказать о своих чувствах. Здесь важно прийти к специалисту и поговорить с ним об этом. Рождение ребенка должно сплотить супругов, поставить новые задачи и сделать жизнь интереснее.

— Что делает семью здоровой с психологической точки зрения и какие тревожные звоночки вы обычно замечаете в семьях, которые обращаются за помощью?

— Если пропадает желание общаться, делиться своими успехами и неудачами, хочется «уйти в телефон» или к друзьям, меньше времени проводить друг с другом. Когда тишины в отношениях становится слишком много, то это первый звоночек.

Сейчас популярно мнение: «Я сам себе психолог и всё знаю». Подобное обесценивает работу психолога. Специалист не советует, а показывает, в каком направлении двигаться дальше и как вернуться на прежний путь. Если появляется чувство одиночества рядом с партнером, то стоит обратиться к психологу.

— Каково было работать со студентами Медицинского института?

— Я преподавала в ТулГУ на кафедре психиатрии и наркологии. Очень горжусь своими студентами, многие стали прекрасными врачами. Я люблю молодежь. Она дает возможность двигаться вперед и всегда подкидывает новые задачки. Когда идешь рядом с молодежью, то тоже растешь. Благодарна им как своим учителям.

— Как вы стали экспертом журнала Psychologies? Тяжело ли было писать публикации?

— Мы сотрудничали около года. Несколько раз мои публикации были лучшими по просмотрам. Но потом у меня появилось слишком много задач, и я ушла из журнала. В редакцию поступали вопросы от читателей, с которыми обычно клиент приходит к психологу на прием. Мне было достаточно легко отвечать, эмоционально хотелось всем помочь. Сделать это за один раз невозможно, поэтому в конце я писала: «Обратитесь к специалисту, не оставайтесь одни». Всегда старалась подобрать язык, который будет понятен читателю. Я хотела воссоздать душевный и доверительный разговор.

— У вас есть внук Дима. Хотелось бы, чтобы он пошел по вашему пути и сам стал психологом?

— Диме сейчас 10 лет. Он ребенок, выросший в семье психолога, прекрасно знает некоторые термины, например «манипуляция», а также названия чувств. Рассказать про это ребенку намного легче, чем кажется. Я начала объяснять это, когда ему было около пяти лет. Если Дима захочет стать психологом, то у него есть отличная база для этого, а также хорошо развитая эмпатия и сочувствие. Сейчас он мечтает быть пилотом, но времени для выбора еще много.

— Какие советы можете дать людям, оказавшимся в трудной ситуации?

— Прежде всего помнить, что в жизни ничего не бывает статично. Болеть не будет всю жизнь, всё меняется и заканчивается. Чувствам надо давать время: если сейчас грустно, то нужно погрустить. Всё всегда в наших руках, препятствия только в голове.

— Что больше всего любите в Туле?

— Людей. В Туле люди непростые, суровые. Это связано с большим количеством производств. Но на них можно положиться. Мои первые учителя и друзья — из Тулы, поэтому атмосфера хороших и надежных людей в городе есть.

Случаи из практики

Около пятнадцати лет назад молодые родители готовились к рождению ребенка, даже выбрали имя. В то время УЗИ проводилось в другом порядке, нежели сейчас. В первые сроки они не знали, что будет двойня. Один ребенок просто спрятался за другого, и его не заметили. Но потом будущим родителям сказали, что будет два малыша. Папа очень испугался, что не справится и не сможет поставить на ноги сразу двоих детей, покупать всё в двойном размере. Он ушел на несколько дней из дома, чтобы пережить это. А потом будущие родители пришли ко мне и долго работали с этими страхами. Жена рассказала о своих мыслях, ожиданиях и уверенности в своем муже. Потом уже родились дети, и в их семье наступило счастье.

Свекровь не давала жить молодоженам, пыталась их контролировать. Она воспитывала своего сына одна и считала, что у нее есть права на него до конца жизни. Однажды в его жизни появилась женщина, которая стала его женой. Позже они уехали в свою новую квартиру и стали жить отдельно. Мать постоянно приходила, поучала и контролировала. Семья была на грани развала. Вычеркивать маму из жизни было неправильно. В итоге они втроем пришли ко мне. Мы нашли новые способы коммуникации, оставив все статусы на месте. Они стали общаться по-новому, уважая границы друг друга. Это возможно сделать, придя к специалисту. Самим очень сложно, ведь много обид, претензий и злости. Эта ситуация произошла потому, что вовремя не произошла сепарация — постепенное отделение ребенка от родителей и развитие его самостоятельности.

из досье myslo

Жанна Валентиновна Засыпкина

Родилась 14 июля 1966 года в Туле.

Образование: Тульское медицинское училище, специальность «акушерство», ТГПУ им. Л. Н. Толстого — «специальная психология», МГУ — «семейная психология», Институт клинической психологии и психотерапии — «клиническая психология».

Действительный член Российской психотерапевтической ассоциации (РПА).

Любимый фильм: «Москва слезам не верит».

Любимая книга: М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

Мечта: «Чтобы на улицах нашего города появлялось больше беременных женщин. Для меня встретить беременную женщину — к хорошему дню».

