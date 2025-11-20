Кофе по-тульски: почему мы выбираем кофейни и какие напитки любят туляки

На улицах Тулы много кофеен: от уютных авторских заведений с особой атмосферой до сетевых точек, где ценят скорость и стандартное качество. Можно найти место, где подадут как классический эспрессо, так и модные напитки. Такое разнообразие способствует формированию не только трендов, но и привычных ритуалов.

За стойками работают бариста — люди, которые каждый день видят, что выбирают туляки.

Елизавета Лосева, бариста с трёхлетним стажем, говорит, что кофе для неё — это в первую очередь стабильность и проверенные вкусы.

— Большинство заказов — классические напитки: капучино, латте и американо. Они всегда востребованы, люди знают, чего ожидать. Летом предпочитают что-то свежее, например бамбл-кофе или эспрессо-тоник — это о летнем настроении. Зимой начинаются эксперименты. Например, иногда заказывают кофе с сыром. Возможно, это новые тренды или просто желание поэкспериментировать. Такие случаи единичные.

Бариста отмечает, что для большинства посетителей кофейня — это не только напиток, но еще и атмосфера и общение.

— Люди приходят не только за кофе. Часто встречаются с друзьями, делают перерывы между учёбой или работой, чтобы взбодриться. Кофейня — удобное место, чтобы получить заряд энергии и провести время. У каждого своя причина сюда прийти.

Наши постоянные клиенты обычно заказывают одни и те же напитки годами. Это их утренний ритуал — взять привычный кофе и поехать дальше. Некоторые приходят и завтракают у нас, тоже заказывая одни и те же блюда. Это даёт ощущение стабильности и спокойствия в начале дня.

Про развитие кофейной культуры в Туле Елизавета говорит с лёгкой грустью.

— Кажется, всё больше людей выбирают привычные вещи. Появляется все меньше новых интересных позиций, особенно в сезонных меню. В сетевых кофейнях развитие как будто замедлилось. Всё идет по одному сценарию — стандартизация.

Для Лизы «идеальный кофе» — это хорошо сваренный напиток.

— В нём должна быть гармония горечи, сладости и кислинки, чтобы его было приятно пить без сахара и почувствовать вкус зерна. Это похоже на хорошую мелодию — все ноты на месте.

Если бариста видит предпочтения туляков каждый день, то управляющая кофейней Софья Селивёрстова рассматривает рынок с другой стороны. Её заведение — это не просто точка продажи, а место с особой концепцией, где играет роль каждая деталь.

— Важно объединить уютное пространство и хорошее отношение. Мы хотели создать место, которое будет живым, как и люди, приходящие к нам.

Спрос на кофе в Туле высок. Качество — главное, но в сочетании с индивидуальным стилем подачи. Каждый напиток должен рассказывать свою историю и быть частью общего впечатления.

Вы удивитесь, но самый прибыльный напиток — чай! По кофе — лучше всего продаются эспрессо, американо и фильтр. Они раскрывают вкус зерна и не требуют дорогих добавок.

Софья отмечает, что главная проблема тульского кофейного бизнеса — однообразие предложений.

— Многие копируют европейский стандарт высокого качества, хотя у нас есть все возможности сделать что-то своё, уникальное. Или наоборот, расслабляются из-за низкой конкуренции, думая, что всё и так сойдет. Нам не хватает независимых и оригинальных брендов, которые могли бы задать свой стиль развития.

Главный тезис Софьи: «Атмосфера кофейни важнее, чем сам напиток. В плохой атмосфере не бывает по-настоящему качественного продукта, и наоборот. Атмосфера — это основа, ради которой люди возвращаются».

Кофейная культура Тулы, как и в России в целом, строится на привычных ритуалах с классическими напитками. Для многих поход в кофейню не мода, а часть ежедневной жизни, важный социальный момент.

Автор текста — Елизавета Парфенова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото автора.