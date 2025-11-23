Художница Алена Волкова о призвании, работе с детьми и вере в себя

В Пролетарском районе Тулы находится небольшая арт-студия для туляков всех возрастов. Здесь каждый день можно увидеть как начинающих художников, так и опытных мастеров. А управляет студией Алена Волкова — художница, которая раньше даже и подумать не могла о том, что будет работать в этой сфере.

— Алена, когда вы начали рисовать? Всегда ли хотели стать художницей?

— Я всю жизнь рисую. Даже в детстве везде ходила с ручкой или карандашом. А вот художницей быть не хотела, и с этим связана одна история. В четвертом классе к нам на урок рисования пришел другой преподаватель замещать нашего. Он дал нам задание штриховать гипсовую вазу, но не объяснил, как это делать. И вот я сижу в воскресное утро, мучаюсь, не могу закончить эту вазу. Мой папа — тоже художник — принес мне старую дореволюционную книжку по рисунку и показал, как нужно выполнять это задание. Я все-таки смогла его доделать и на следующий день принесла учителю.

Он посмотрел строго и сказал: «Это точно не ты рисовала». Получила я тогда двойку. После этого случая у меня на долгое время пропало желание рисовать.

Но от своего призвания никуда не уйдешь. Сначала я окончила строительный факультет, устроилась архитектором, а потом пошла работать дизайнером. Только в тот момент поняла, что мне нужно художественное образование. Когда я его получила, убедилась, что рисование — дело всей моей жизни.

— Есть ли такой художник, который повлиял на вас в профессиональном плане?

— Да, конечно. У нас в Туле есть потрясающий художник — Александр Николаевич Петровичев. Я до сих пор хожу заниматься в его студию. Туда ходит много профессиональных художников, у которых уже были собственные выставки.

— Какое у вас любимое направление в рисовании?

— Сложно сказать. Я такой человек, которого всю жизнь мотает из стороны в сторону: то графика, то масло, то декоративно-прикладное искусство. Я всегда ищу что-то новое и интересное. Поэтому любимого нет. Но в последнее время мне очень нравится рисовать натюрморты: хочется показывать фактурность предметов, как они взаимодействуют друг с другом. До этого я любила пейзажи и портреты.

— Что вдохновляет вас на написание новых работ?

— Все, что меня окружает. Бывает, иду по улице и вижу: луч солнца упал, а от него пятно яркое появилось. Сразу хочется нарисовать что-то подобное. Или происходят в жизни ситуации — я начинаю крутить их в голове и так выстраиваю целый сюжет для картины.

— Когда вы открыли свою студию? Что вас к этому подтолкнуло?

— В декабре нам исполнится девять лет. Эту студию я открыла вместе со своей коллегой Анастасией, с которой работала в дизайнерской конторе. Так как контора закрылась, мы ушли работать вдвоем. На тот момент у меня был огромный опыт в творчестве и желание делиться им с кем-то.

Еще у меня в то время дети занимались в тульском художественном музее на курсе «история искусств». Там ребятам рассказывали, какие картины хранятся в музее, а они потом рисовали свои по мотивам этих лекций. Меня захватила эта тема — именно то, как дети воспринимают искусство. Но программа рассчитана только на тульскую коллекцию картин. А мне показалось, что будет интереснее, если деткам рассказывать еще про Ван Гога, Моне, Климта. Так родилась идея создать свой курс истории искусств и открыть студию. У нас до сих пор, помимо всех остальных, есть это направление. На него мы берем малышей уже с четырех лет.

— На чем основано ваше преподавание?

— У меня есть определенная авторская методика. Мы занимаемся в очень сжатом формате — всего час в неделю, а этого очень мало. Хочется за этот час дать малышу столько практики, чтобы он потом сам удивился тому, что смог нарисовать. Мы занимаемся не только академическим рисунком — рисуем пейзажи, животных, птиц по фотографиям.

У ребят появляется вера в себя: если они захотят, то смогут все. Дети часто радуются, когда видят результат своей работы, говорят: «Вау, так я художник!»

Для этого я передаю им практические навыки, которые можно только самим увидеть и попробовать применить. Это, например, как сравнивать свет с тенью, как штриховать, как рисовать шерсть у животного. По учебнику они этому не научатся.

— Есть ли у вас ученики, которые продолжили рисовать после выпуска из студии и добились определенных высот в этой области?

— Да. Несколько человек поступили в колледж имени Даргомыжского, две девочки поехали в Москву. А год назад я переписывалась со своим учеником, и он рассказал мне, что ушел в графический дизайн. Сейчас он рисует иллюстрации к компьютерным играм. Правда, я не знаю, работает ли он в этой сфере или это только его хобби.

— Есть ли у вас любимая ваша работа?

— Точно нет. Иногда я могу рисовать картину и настолько от нее устаю в процессе, что убираю ее на 2-3 месяца. Смотреть на нее не хочется. А потом достаю и понимаю, что работа вполне неплохая. Она повисит какое-то время, и я опять ее убираю. У меня дома нет такого, чтобы одна и та же картина висела на стене, меня это раздражает.

— Что бы вы посоветовали начинающим художникам?

— Во-первых, нужно как можно больше практики. Если человек хочет быть художником, то он должен очень много рисовать. Чем больше практики, тем лучше с каждым разом будут получаться работы. Не будет никаких ограничений в композиции и построении сюжета.

Во-вторых, нужна насмотренность.

Будущий художник должен смотреть на красивые вещи. Обязательно стоит посещать музеи и наблюдать за тем, как работали раньше мастера, как они клали мазки и смешивали цвета.

Ну и в-третьих, нужен хороший учитель. Это может быть другой художник, природа — да все что угодно! Я советую учиться рисовать всю жизнь и не останавливаться. Всегда стоит искать что-то интересное, красивое вокруг себя и продолжать творить.

Автор текста — Елизавета Крысина, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото автора.