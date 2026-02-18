Масленичная Лакомка: как в Тульском экзотариуме украшали Тёщу и угощали блинами животных

Морозное солнечное утро масленичной среды возле экзотариума началось с необычного зрелища. У входа сотрудники учреждения по традиции украшали фигуру динозавра. Горожане давно прозвали его Тёщей, однако ее официальное имя — Серпентина Юрьевна. К празднику динозавра нарядили в белый русский народный фартук с красным орнаментом, а в лапах закрепили поднос с «блинами».

На украшение фигуры ушло около получаса. Сотрудники долго закрепляли металлические прутики, удерживающие поднос с декоративными блинами. За происходящим наблюдали представители прессы и прохожие. Многие останавливались, чтобы сфотографироваться, а дети с интересом рассматривали праздничный наряд Тёщи.

По словам сотрудников, традиция украшать фигуру существует уже более двадцати лет. Она появилась случайно:

— Кто-то просто оставил открытку и букет возле Тёщи. Идея понравилась, и мы начали поддерживать эту традицию.

Сегодня фигуру динозавра украшают восемь раз в год. Среди поводов — Новый год, Масленица, Международный женский день, день рождения экзотариума, начало учебного года, начало зимы и день рождения самой Серпентины Юрьевны.

— Это одна из наших традиций. Их на самом деле очень много, например наряжать Тёщу и угощать блинами в Масленичную неделю наших питомцев, — рассказал сотрудник экзотариума Александр Ануфриев.

Масленичная среда, которая по народной традиции называется Лакомка, продолжается уже внутри здания. Сотрудники провели представителей прессы к обитателям учреждения — в этот день животных угощают блинами.

— Блины для питомцев делаются по специальному рецепту: мука, вода, яйца — ничего больше. Потом их подсушивают, чтобы не было лишней влаги. Такое угощение безопасно для животных.

Кормили их возле аквариумов. Александр выкладывал небольшие круглые блины на поднос и помещал его в вольеры.

Особый интерес у посетителей вызвало кормление игрунок — маленьких обезьян. В экзотариуме содержатся два вида этих животных: белоухие и карликовые игрунки. Животные сначала настороженно реагировали на людей, наблюдавших за кормлением, и потихонечку приближались к подносу с едой.

Карликовые игрунки не стали брать блины с общего подноса. Они подошли к еде только после того, как Александр переложил блины в их миску.

Белоухие игрунки оказались смелее. Один из приматов первым схватил блин, а остальные стали пытаться отобрать у него лакомство. Животные активно делили угощение между собой.

По словам сотрудников, игрункам дают сладкие блины с натуральным мёдом:

— Игрунки, как и мы с вами, очень любят сладкое!

Кроме игрунок, блинами угощали и других обитателей экзотариума — двух байбаков и цивету. Для них приготовили пресные блины без сладких добавок, чтобы избежать аллергических реакций.

— Раньше мы проводили это мероприятие в воскресенье, но потом подумали, что тёщины посиделки проходят именно в среду. Поэтому решили перенести традицию, — рассказали сотрудники экзотариума.

В учреждении отмечают, что праздничные наряды для Серпентины Юрьевны требуют постоянного обновления. Некоторые элементы декора после праздников исчезают, однако традиция продолжает существовать и ежегодно привлекает внимание посетителей.



Текст и фото Евгении Терещенко, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.