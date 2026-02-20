Не просто суп, а забота: как «Киреевская СамОВАрочка» готовит обеды для СВОих

Маленький домик, огороженный забором. На нем висит баннер:

«Благотворительный фонд „СОВА“, Многодетный десант и Киреевская СамОВАрочка». На часах — 11.45. К дому подъезжает машина, из нее выходит женщина, дергает дверь, но та еще закрыта.

— Девочки, а вы тоже туда?

— Да, нам сказали подойти к 12.00.

— Хорошо, тогда ждем.

Вдалеке идет женщина. В руках у нее большие пакеты. Она несет высушенные продукты для сублимированного супа. Женщина открывает дверь, и мы проходим внутрь.

В помещении стоит особенный запах — наверное, так пахнут приправы, которые добавляют в суп. Три стола, рядом стулья, повсюду висят баннеры. На их фоне обычно фотографируются с продуктами, которые приносят неравнодушные люди. В углу стоят благодарности и письма от участников СВО. Наверное, это самое ценное место в доме.

Пройдя дальше, мы попадаем в кладовую. Там находятся коробки с заготовками для супов: в одной лежит сушеная свекла, в другой — морковь, в третьей — лапша.

Руководитель проекта «Киреевская СамОВАрочка» — Марина Трунова. Она встречает и нас, журналистов, и женщину, которая заходит вместе с нами.

— Мы с мужем привезли небольшую помощь, она в машине, сейчас принесем, — говорит женщина.

В дом заходит мужчина с огромными пакетами.

— Ничего себе «небольшая»! Вы, наверное, все купили по списку, что мы опубликовали в группе?

— Да, вроде бы ничего не забыли: крупы, приправы, макароны, картошка, фасоль, курага, изюм.

— Спасибо вам огромное! Добро всегда возвращается, — быстро разбирая пакеты, говорит Марина.

— Нужно что-то еще?

— Да, нам очень не хватает мяса для супов. Куриная грудка — на вес золота!

— Привезем, — отвечает женщина.

Марина узнала фамилию этой семьи — Холины, — чтобы написать пост благодарности в группе в соцсети «ВКонтакте». Это их первая, но далеко не последняя помощь «СамОВАрочке».

Мы с Мариной начинаем разбирать пакеты. В это время к нам присоединяются две пожилые женщины. Одна из них пришла на фасовку впервые.

— Надо помогать хоть чем-то. Вот у нас есть возможность помогать ручками, — говорит одна из них.

Женщины сразу же принимаются раскладывать уже готовые супы по пакетам. Каждый набор волонтеры собирают с любовью и теплом, тщательно проверяя, ничего ли не забыли. Техника такая: одна упаковка супа, сухарики, которые заменяют нашим защитникам хлеб, соль и перец.

Открывается дверь — вбегают двое ребят: Тимур и Субхо. На вид им 13-14 лет.

— Мы на автобус опоздали, поэтому не успели к 12.00, — раздеваясь на ходу, говорят мальчишки.

Им быстро находят работу. Ведь чем больше рук, тем быстрее наши защитники ощутят вкус домашней еды. Тимур с Субхо тоже занялись сборкой наборов.

— Ребята, почему вы пришли на фасовку?

— Наши мамы ходят сюда на раздачу продуктов для многодетных семей, вот мы от них узнали. В Киреевск приехали второй раз, а так в школе часто фасуем, — задорно отвечает Тимур.

— Мы вообще из Дедилово, вот и опоздали, — добавляет Субхо.

Мы продолжаем фасовать супы и общаться.

— Марина, расскажите, как возникла идея создать «СамОВАрочку»?

— Сначала мы открыли направление «Многодетный десант» в нашем благотворительном фонде «СОВА». У наших подопечных мобилизовали родственников, и им нужна была помощь. А позже к нашему директору Лиане Горбачевой обратились участники СВО с просьбой готовить сублимированные супы. Мы приобрели специальные сушилки-дегидраторы. Вот так и появилась «Киреевская СамОВАрочка», — с улыбкой говорит Марина.

— А с чем связано название проекта?

— Самовар ассоциируется с Тулой, поэтому и название такое.

— Почему вы решили стать волонтером?

— По зову сердца. Родных там у меня нет. Считаю, что каждый человек должен помогать своей Родине, ведь только вместе мы сможем победить!

Я всех своих волонтеров называю ангелами тыла. Потому что без их поддержки нашим ребятам будет очень сложно.

Позже присоединяется семья — муж с женой. Их 24-летний сын ушел на СВО добровольцем и находится там уже три года. Они показывают нам, как правильно укладывать набор, чтобы все вместилось в пакет. Черный хлеб оказалось паковать проще, чем белый.

С каждой минутой волонтеров становится все больше, задействованы все три стола. На одном — фасуют готовые супы и сухарики по наборам. На втором раскладывают засушенный хлеб. На третьем — собирают борщ «Арсенальный».

Рецепт простой: капуста, картофель, свекла, лук, морковь, приправы и главный ингредиент — куриная грудка.

— Девочки, а хотите тоже борща отведать? — задорно предлагает Наталья Стальцова.

— Не откажемся!

У Натальи многодетная семья. На фасовку она ходит почти два года.

— Почему вы пришли на фасовку?

— Я считаю, что в такое трудное время нашей стране нельзя сдаваться. Если есть возможность помочь, ее лучше использовать. Ведь кто, если не мы? — гордо отвечает девушка.

Пока мы разговаривали и фасовали, заварился наш борщ. Время приготовления — 15 минут. Просто залить кипятком — и обед готов. Несмотря на небольшой пакетик, порция оказалась сытной и вкусной! Мы наелись одной.



Марина говорит, что их супы нравятся всем:

— Был поздний вечер; мне позвонили ребята, они ехали на СВО. Попросили загрузить их нашей продукцией, чтобы отвезти защитникам. Из машины вышли двое мужчин, с бородами, очень уставшие, но с добрыми глазами. Мы выпили чайку, поговорили, загрузили машину. Они передали нам большое спасибо за супы и благодарность с фронта — письмо, написанное в окопе.

В кладовке можно увидеть не только пакетики с супами. В коробках лежат готовые молочные каши, голубцы, перловка с мясом и одно из любимых блюд солдат — картошка с грибами «Окопная».

— Молочные каши больше всего едят в госпиталях, когда привозят раненых ребят, — вздыхает Марина.

Открыв коробку, которая скоро отправится в зону СВО, можно прочитать оригинальные названия: лапша «Оружейная», суп гречневый «Силушка», «Полтавский», фасолевый суп «Снайпер», борщ «Арсенальный» и «Харчо».

Ингредиенты для супа девушки-волонтеры сушат дома и потом приносят на фасовку.

Всего за 2025 год в зону СВО было поставлено более 100 тысяч порций.

— В 2023 году мы начинали со ста порций. Не думала, что дорастем до таких масштабов, — с гордостью говорит руководитель.

В итоге на фасовке работало больше десяти человек. В помещении царила атмосфера дома и уюта. Слаженная работа волонтеров, их огромный труд, улыбки на лицах — это и есть та самая невидимая сила, которая приближает Победу!

Автор текста — Вероника Клепикова, автор фото — Уснибону Соибназарова, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.