В гостях у экзотических обитателей: репортаж из Тульского областного экзотариума

Когда заходишь в Тульский областной экзотариум, в нос ударяет теплый запах мускуса и земли. Помещение наполнено звуками и движением: местные обитатели прячутся в листве, прыгают по канатам, беззаботно плавают. Кто они и как же устроен этот живой уголок?

Экспозиция Тульского областного экзотариума «Под пологом тропического леса» располагается в Центральном парке. Уже больше семи лет она радует туляков и гостей оружейной столицы. Коллекция экзотариума довольно внушительна и насчитывает несколько сотен различных видов животных, но на экспозиции посетители могут увидеть порядка 150 видов, остальные находятся в лабораториях зоопарка и являются группами разведения. Периодически часть коллекции меняется, в зависимости от потребностей питомцев в зимовке, например, или необходимости участия в процессе разведения, или по состоянию здоровья.

Символом экзотариума стал длинноносый кустарниковый полоз (ринхофис Буланже), который считался вымершим. Его сотрудники экзотариума в составе международной экспедиции во Вьетнам смогли обнаружить в дикой природе, привезти в Тулу, адаптировать и первыми в мире получить потомство этой экзотической рептилии.

На входе нас встречает открытый аквариум с водопадом. В полу — прозрачный люк: рыбы буквально проплывают под ногами. На стекле аквариума размещены таблички с информацией, они знакомят посетителей с местными обитателями. Так, про светлую аравану написано следующее: «В случае опасности может выпрыгивать из воды на значительную высоту». Примем к сведению и сильно наклоняться не будем.

В воде кипит жизнь, и глазу даже тяжело зацепиться за что-то одно. «Здесь семь видов рыб с разных концов света, как же они уживаются в одном аквариуме?» — думаю я. Во всей подводной суматохе не участвует только хвостокол, который мирно лежит на дне.

Слева от аквариума есть авиарии, вольеры для содержания птиц. Зелёные саи, кореллы, несколько видов амадин — эти пернатые различаются поведением, но, как и некоторые виды рыб, живут вместе.

Вот две бриллиантовые горлицы сидят в гнезде, попугаи общаются на веточке, а угольная черепаха, которая расположилась на самом нижнем ярусе этого «птичьего дома», лениво жует салат.

А в соседнем авиарии можно увидеть настоящего носорога, правда, лусонского, размером около 30 см.

Дальше мы отправляемся к террариумам. В них нас ждут саламандры, ядовитые лягушки самого разного окраса, толстые жабы и удавы.

Но некоторые животные демонстрируют настоящие чудеса маскировки. Например, красящего древолаза нам так и не удается разглядеть.

Из соседнего просторного террариума пара маленьких глаз-бусин ведет за нами слежку. Существо может показаться небольшим, если не опускать взгляд вниз: под водой, свернув кольцами массивное тело, лежит самая крупная змея современной мировой фауны — гигантская анаконда. Ее взгляд кажется настолько холодным и пристальным, что ноги сами несут нас дальше.

В соседнем террариуме плавает полосатый варан, изредка показывая раздвоенный язык темно-синего цвета. А затем, видимо, устав, он залезает на площадку, удобно укладывается и прикрывает глаза.

Заканчивает парад больших рептилий кайман по кличке Гена. Он греется под лампой и совершенно не обращает внимания на посетителей.

Далее идем к двум двухэтажным вольерам, в одном — кошачьи лемуры, в другом — беличьи саймири.

Пока цепкие приматы прыгают под потолком, паки, крупные грызуны и по совместительству их соседи, наслаждаются овощами и фруктами внизу. В середине зала спит парочка индийских дикобразов. Их иголки насколько длинные, что кажется, будто они сейчас друг друга уколют. Но этого, конечно, не произойдет.

Вдруг раздается громкий голос. Это египетская смеющаяся горлица, как мы узнаем потом. По всему экзотариуму свободно летает более десятка особей. Они, к приятному удивлению, почти не боятся посетителей.

Особенно милыми оказываются сурикаты. Четыре особи, развалившись, греются под лампой, а затем, как только замечают фотоаппарат, начинают суетиться.

Один из них вплотную подходит к стеклу, долго вглядывается в объектив и как будто бы позирует для нашего фотографа.

Последнее, что остается осмотреть на первом этаже, — выставочный зал «Куба — страна чудес». Все экспонаты — кораллы, ракушки, скелеты и макеты морских существ — были привезены с Кубы.

В центре экзотариума стоит, как максимально сходный с природным прототипом объект, интересным элементом которого является стилизованное дерево. Пора подняться и нам.

Перед тем как продолжить осмотр, общаемся со специалистами. Виктория Чибисова — зоотехник Тульского областного экзотариума, работает с млекопитающими.

— Какие животные привлекают посетителей больше всего?

— Крупные и редкие животные, а также те, которые содержатся группами и достаточно активно себя проявляют — бегают, прыгают. У нас самый «топ» — это капибара, лемуры, потому что у нас достаточно большая группа, и анаконда, самая «страшная» змея в мире.

— С какими трудностями сталкиваются киперы?

— К нам недавно пришли две девочки. Им хлопоты доставляют мангусты. Это хищники, очень активные, смелые и любопытные. В целом животное опасно. Девчонки проходят инструктаж, смотрят, как работают более опытные коллеги, потом практикуются с кем-то в паре и только после этого работают самостоятельно. Наставник объясняет новичку, чего можно ожидать от животного. Люди, работающие дольше, знают поведение каждой конкретной особи, потому что даже животные одного вида такие же разные по характеру, как и мы с вами. И индивидуальные особенности здесь тоже учитываются. Что касается уборки и обслуживания вольеров, то могу сказать: чем больше вольер, чем больше там содержится животных, тем, соответственно, сложнее и длительнее идёт уборка. Это всё-таки физический труд.

— А как у вас заботятся о здоровье животных?

— У нашего зоопарка заключён обязательный договор с городской ветеринарной службой, это обязательно для всех государственных зоопарков. К нам приходят специалисты, осматривают животных. Также они могут прийти по нашему вызову, если есть сомнения в том, что животное здорово. Это заметно по поведению, по испражнениям животным и так далее. Но у нас созданы такие условия, что, как правило, животные не болеют.

— Тяжело ли воссоздать естественные условия обитания в террариумах и вольерах?

— Конечно, сначала мы изучаем животное, что ему необходимо: влажность или, наоборот, сухой климат, температура, уровень освещённости, какие растения должны его окружать. Исходя из этого уже создаётся террариум. Еще хочется сделать его красивым, чтобы на него было приятно смотреть, поэтому ставятся водопадики, насосы, какие-то элементы декора. Террариумистика — это целая наука, она помогает обустроить хорошую, правильную и красивую среду для обитателей этого террариума.

Алексей Бочкарев — экскурсовод Тульского экзотариума.

— Алексей, какие животные составляют основу коллекции экзотариума?

— Рептилии. Мы всё-таки экзотариум и специализируемся именно на хладнокровных животных. Поэтому рептилии-амфибии — это специфика и основа нашей коллекции, но помимо них, конечно же, есть и птицы, и насекомые, и паукообразные, и рыбы.

— Есть ли у вас животные, занесенные в Красную книгу?

— Да, их много. В частности, лучистая черепаха или эдиповы тамарины, например. В основном всякие ящерки, которые не особо известны широкому зрителю. Они краснокнижные, но при этом обычному человеку название ничего не скажет.

Попрощавшись с сотрудниками экзотариума, мы снова погружаемся в удивительный мир животных. Здесь увиденные ранее лемуры и саймири, сейчас их можно разглядеть в полной красе: игривые, прыгучие, они скачут с ветки на ветку.

Вот один лемур забрался на небольшую «полочку» у стекла. Он недолго посидел, видно, не совсем в удобной позе, и быстро метнулся к сородичу. Похоже, они играли в догонялки. А вот и эдипов тамарин в соседнем вольере, о котором говорил Алексей. Им оказалась маленькая обезьянка с роскошной белой прической.

На втором этаже есть террариумы, но периодически в них можно не найти хозяина — значит проводится перемещение экспозиционных животных в лаборатории, а на их месте вскоре появится кто-то новенький. Об этом есть надпись на специальной табличке.

Мы проходим мимо мангустов, которые с большим интересом смотрят нам вслед; немного задерживаемся около мелких грызунов: мышей, песчанок и милых шиншилл.

И даже рассматриваем насекомоядные растения, которым выделили отдельный террариум.

Наконец, на глаза попадается большая коричневая фигура с невозмутимой мордочкой — капибара Валентин.

Любимец публики уплетает какой-то фрукт, и попытки привлечь внимание большой водосвинки не увенчиваются успехом.

Напротив вольера Валентина стоит восемь маленьких террариумов, угадать наполнение оказалось просто — это насекомые.

Огромные кузнечики, такие же крупные тараканы-архимандриты и опасные клопы-хищнецы заставляют сердце биться чаще. Когда очередь доходит до тигровой пецилотерии, паука из семейства пауков-птицеедов, по спине бежит холодок. Хорошо, что он хотя бы не двигается, а просто сидит между камнями.

Вот и закончились «живые экспонаты» Тульского экзотариума. Было интересно увидеть хотя бы малую часть того разнообразия, что создала природа, познакомиться с теми, кого просто так не встретишь в наших широтах.

Такие места не просто развлекают, они помогают понять хрупкий мир природы и важность его сохранения.

Автор текста Екатерина Демкина, автор фото Екатерина Усикова, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Фото также предоставлены пресс-службой экзотариума.