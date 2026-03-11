Студенты-медийщики взяли шесть наград конкурса молодых журналистов

11 марта в филиале Государственного исторического музея в Туле министерство массовых коммуникаций региона провело торжественное мероприятие, посвященное старту Года единства народов России в медиасфере.

Министр массовых коммуникаций Тульской области Вячеслав Терехин наградил победителей конкурса для юных авторов «Твой контент меняет мир». В 2025 году на него поступило 50 заявок от 134 авторов, молодые авторы писали о здоровом образе жизни. Жюри выбрало 12 лучших молодежных материалов в четырех номинациях.

Шесть наград получили студенты направления «Медиакоммуникаций» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В номинации «Лучший материал для социальных сетей» 1 место получили Лилия Самойлова, Ксения Одарченко с сюжетом «Мгновения риска: подростки и собачий кайф».

В номинации «Лучший видеоматериал» 1 место — Екатерина Каверда, Дарья Ракитина с сюжетом «Голос будущего: простые слова о важном».

В номинации «Лучший мультимедийный /интерактивный проект» 1 место — Вероника Новикова, Алина Петрова, конкурсная работа «На ринге с зависимостью. Истории бывших наркоманов».

2 место —Александра Веденкина, Кристина Колоскова, конкурсная работа «Выпить нельзя отказаться. Как быть непьющим и не стесняться этого».

В номинации «Лучший текст» 1 место — Марина Богачёва, Елизавета Белякова, конкурсная работа «Будь трезвым — будь в тренде: как молодёжь выбирает „осознанный отказ“.

2 место — Екатерина Демкина, статья «Фитнес-тренер Дмитрий Зотов о женском здоровье, стрессе и силовом тренинге».

Наставники студентов — главный редактор «Слободы» Лариса Тимофеева, шеф-редактор ГТРК Тула София Гафарова и корреспондент ГТРК Тула Мария Кузнецова.

Фото Алексея Пирязева.