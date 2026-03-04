Гонзо-репортаж: как студентка ремонтировала, убирала и сдавала квартиры

Гонзо — направление в журналистике, где репортёр становится участником событий. Он не наблюдает со стороны, а проживает всё, о чём пишет. Этот подход связывают с именем американского журналиста Хантера Стоктона Томпсона, который писал так, будто читатель находится рядом с ним.

Студентка третьего курса направления «медиакоммуникации» попробовала себя в роли управляющей квартирами, которые сдают в аренду посуточно. Не в формате «посмотрю со стороны», а по-настоящему — с ранним подъёмом, поездками по адресам, ремонтом и уборкой.

Утро и рабочие вопросы

Понедельник начинается не с привычных пар и конспектов. У меня выходной в университете, поэтому я решила поработать и заодно написать репортаж.

Сегодня будильник прозвенел в 6.45. И уже в 7.30 я выхожу на улицу, где разгулялась сильная метель. Ветер бьёт в лицо так, что кажется, будто иголки колют кожу, снег летит прямо в глаза. Каждый шаг даётся с усилием.

В 8.00 мы встречаемся с Ириной, управляющей квартирами, и едем в щёкинский горгаз. Нужно решить вопрос с газовым оборудованием в одной из квартир. Без этого нельзя заселять жильцов: всё должно работать исправно и безопасно.

Мы проводим там почти два часа: кабинеты, очереди, разговоры со специалистами. Ирина быстро ориентируется — переходит от одного окна к другому, уточняет детали, что-то записывает, о чём-то договаривается. Но вопрос не получается решить до конца: появляются новые нюансы, которые требуют дополнительных согласований.

В этот момент я понимаю, что работа управляющего — это не только квартиры. Это ещё и постоянное взаимодействие с разными инстанциями, ожидание и зависимость от чужих решений.

Первая квартира



После горгаза мы едем на квартиру, её нужно убрать перед следующим заселением.

Как только мы заходим внутрь, сразу чувствуется тяжёлый запах еды, будто он за ночь впитался в стены. В коридоре становится понятно, откуда он: в контейнерах оставили картофельное пюре и жареные куриные ножки, но пахло не только ими.

С этого момента начинается та работа, которую не видно ни в объявлениях, ни на фотографиях.

Сначала я убираю всё лишнее, затем протираю кухонный гарнитур. Полы приходится мыть несколько раз: запах не уходит сразу, а хочется полностью избавиться от него. Параллельно Ирина запускает стиральную машинку с постельным бельём, а мне нужно подготовить новое — погладить его.

На стене висит картина с алыми парусами, я аккуратно смахиваю с неё пыль. И именно сейчас начинаю замечать, сколько в квартире вещей, за которыми нужен уход.

Во время уборки письменного столика мне в руки попадает книга. Это сборник с произведениями «Кавказский пленник» и «После бала» Льва Николаевича Толстого, причём сразу на русском и венгерском языках. Я с интересом рассматриваю чёрно-белые картинки, которые напечатаны в нём.

Постепенно всё меняется, становится чище и свежее. Исчезают следы чужой жизни, и квартира готова к новому заселению.

В гостях у Оксаны: каким может быть дизайн квартиры



После уборки мы идём к соседке. Недавно она закончила ремонт и сейчас приглашает посмотреть, что у неё получилось.

С порога видно, сколько сил было вложено в эту квартиру. Оксана сразу рассказывает, как она и её муж выбирали мебель: «Мы не хотели брать первую попавшуюся, искали, чтобы всё сочеталось».

Действительно, в квартире я ощущаю, что каждая вещь подобрана неслучайно. Особенно внимание привлекает зона у кровати: над ней висят разные куклы. Всё выглядит немного необычно для меня, но интерьер очень запоминающийся.

Разговор с Ириной: как устроена её работа



Затем мы едем на другую квартиру. Правда, опять с трудом: метель усиливается.

Уже в помещении я спрашиваю у Ирины обо всем, что меня интересует. Нам нужно погладить одно постельное бельё, так что есть время для разговора.

— Как вы заселяете квартиру? Какие вопросы задаёте заранее?

— Я спрашиваю про количество человек, возраст арендаторов, курят они или нет, потому что есть квартиры с балконами и без. Обязательно беру залог: за порядок и ключ. Сумма, конечно, в пределах разумного, и всё это я прописываю в договоре. А заселение проходит после 12.00. Клиент приезжает, смотрит квартиру и в основном снимает её.

— Когда проходит выселение и в каких случаях не возвращается залог?

— Выселение примерно в 11.30, чтобы было время привести квартиру в порядок перед следующими жильцами. Залог не возвращается, если сильно накурено, порвано бельё или, например, нет вещей. Бывает, что уносят одеяла, подушки. Видимо, нравятся (улыбается).

— Бывают ли случаи, когда квартиры оставляют в плохом состоянии?

— Иногда их передают очень грязными, ещё портят мебель. Были ситуации, когда ломали газовую колонку, диван и даже дверь. Это финансово затратно, и мне обидно, что так относятся к чужим вещам. Но я хочу отметить, что очень благодарна своим постоянным клиентам — тем, кто всегда оставляет квартиры чистыми.

— Забывают ли что-то жильцы у вас?

— Да, иногда люди оставляют довольно ценные вещи: золото, телефоны или юани (китайские деньги. — Прим. авт.). Я всё возвращаю владельцам, чужого мне не нужно. А чаще всего, конечно, забывают зарядки от телефонов. У меня даже есть отдельная полка, где я храню такие находки, пока их не заберут.

— Вы много работаете, какой у вас график?

— Фактически я работаю 24/7. График ненормированный: заселение может быть и в пять утра, и в одиннадцать вечера, хотя в объявлениях указано, что стандартное время — с 12.00 до 20.00. Но всё зависит от обстоятельств. Из-за непогоды люди могут задержаться, например как сегодня: гости приедут на четыре часа позже.

— Как часто приходится обновлять квартиры?

— Небольшое обновление проходит примерно раз в полгода. Меняю подушки, одеяла, бельё, полотенца, посуду, иногда мебель. Полноценный ремонт — раз в четыре года. Квартиры со временем сильно портятся.

Ремонт и моё участие в этом процессе

Дальше мы едем на квартиру, где идёт ремонт. Мне дают задание — снимать старые обои. Сначала кажется, что это просто. Но всё оказывается иначе: где-то они отходят сами, а где-то их приходится буквально отдирать кусками. Стены под ними неровные, местами с остатками клея, и это замедляет работу.

Мы с мужем Ирины собираем обои в мешки, и я выношу их на мусорку с четвёртого этажа. Спускаюсь так несколько раз. К третьему уже чувствуется усталость, но останавливаться нельзя — надо закончить.

Параллельно Ирина и её муж занимаются своей частью работы: выравнивают стены, подготавливают их к следующему этапу и затем спускают вниз все ненужные вещи из кладовки.

Заселения посуточно и помесячно



Позже мы заселяем жильцов, и работа снова меняет формат.

Сначала посуточная аренда. Мы встречаемся с постоянным жильцом Снежаной, отдаём ей ключи, и она делится со мной мнением по поводу аренды.

— Что для вас важно в съёмной квартире?

— В целом у Ирины есть всё необходимое: бытовая техника, посуда, интернет. Но хотелось бы больше внимания к деталям, например: большие банные полотенца на каждого, дополнительные крючки в ванной. Можно добавить настольную лампу и, например, диффузоры для уюта.

— А что может не устроить при заселении?

— У меня когда-то был негативный опыт: грязная посуда, сломанная мебель, отсутствие элементарных вещей — туалетной бумаги и мыла для рук. В таких случаях, конечно, можно отказаться и искать другой вариант. Но был уже вечер, и только на следующий день мы съехали оттуда. Не дай бог человеку на такое нарваться.

При этом Снежана отмечает:

— От Ирины чувствуется тепло и отдача в сторону гостей. Есть обратная связь, можно договориться.



После этого мы заселяем другую квартиру помесячно. Общаемся с Сергеем, показываем ему квартиру, и Ирина подписывает с ним договор. Здесь меньше спешки. Сдача этой квартиры длится около получаса.

Вечером усталость ощущается не только физически, но и эмоционально.

За один день я поняла, что работа управляющего квартирами — это постоянное движение, неожиданные ситуации, общение с людьми и составление документов. Это ремонт и уборка, которых никто не видит. И возможно, самое главное — это работа, где результат заметен в мелочах. В чистой квартире, в исправной технике, в том, что человек заходит в пространство и чувствует: здесь можно жить.

Я только сейчас осознала, сколько всего стоит за простой фразой: «Сдаётся квартира».

Автор текста Надежда Берлева, автор фото Валерия Кенжабаева, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

