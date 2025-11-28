150 тысяч подписчиков: как многодетная мама Юлия Новитская ведет свой блог

Юлия Новитская — мама шестерых детей и успешный блогер, которая показывает свою жизнь и жизнь своих детей в социальных сетях. В ее Instagram (запрещен в РФ) — 150 тысяч подписчиков!

Старшему сыну Владиславу 21 год. Он студент четвертого курса юрфака ТулГУ. Как отзывается о сыне сама Юля: «Моя гордость, мой самый добрый и самый хороший». Второй по старшинству — 10-летний Даниил.

— Непростой ребенок, особенно сейчас, — улыбается мама. — В детстве Даниил был гиперактивным, постоянно бегал, кричал, что-то делал. Не давал посидеть на месте ни секунды! Сейчас же стал большим выдумщиком, постоянно как-то подкалывает остальных детей. В основном именно из-за него у нас в доме очень шумно.

Следующие по старшинству — Леша и Лера, им по пять лет. Как рассказывает Юля, Алексей — один из самых добрых и ласковых детей. Лера же хитренькая, любит что-то сделать за спиной, но в целом хорошая девочка.

Диме — или, как называет его Юля, Димасику — четыре года.

— Димасик у нас самый простой, бесхитростный, но иногда у него бывают перепады настроения. То он очень добрый, нежный и ласковый, то злой.

Самой младшей, Алёне, не исполнилось еще и двух лет.

Как же Юлия решилась стать многодетной мамой? По ее словам, она никогда не задумывалась об этом. Она всегда хотела дочку, но рождались только мальчики. Вот так и появились четыре сына.

Желание иметь дочь сподвигло ее взять ребенка из детского дома. Так в семье появилась Лера. А через пару лет родилась еще одна девочка — Алена.

— Старший сын уже живет отдельно, как вы справляетесь с пятью детьми?

— Я воспитываю детей одна, поэтому бывает тяжело. По выходным передвигаюсь по дому бегом (смеется). И рекламу надо снять, и приготовить, и убраться, и с детьми погулять... Еще я люблю поспать днем. Если не получится этого сделать, то до вечера очень тяжело выдержать. По будням же приходит домработница, которая помогает мне. Но к сожалению, этой уборки хватает ровно до прихода детей из сада. Еще есть няня для Алены. Утром у меня очень много дел, поэтому она сидит с ней три часа в день.

— Как вы сами себя видите в роли мамы и в роли блогера?

— Мне кажется я и мама, и блогер не очень (смеется). Некоторые трясутся за детей, особенно когда 1-2 ребенка. Я не такая. Если они, например, не почистят зубы один день, я не сделаю из этого трагедию. Если кто-то болеет, я не бегу сразу к врачу, а справляюсь сама.

Не очень хорошим блогером Юля считает себя потому, что не успевает придумывать большое количество идей, как другие коллеги. Но подписчики, наоборот, восхищаются ее живым и незамысловатым контентом. По их комментариям, именно эта искренность и заставляет остаться на странице Юли.

До активного ведения блога у Юлии был свой магазин одежды, который пришлось закрыть из-за появления маркетплейсов. Она не успела плавно перейти туда из-за детей, и бизнес разорился. Блог Юля начала вести с появлением Леры в их большой семье. По ее словам, она просто начала снимать истории и короткие видео для социальных сетей.

— Поначалу меня смотрели только мои знакомые. Но через некоторое время рилсы начали залетать, и ко мне стали приходить люди. Я быстренько поняла, как на этом можно зарабатывать, и начала активно вести свой блог.

Но почему же тема блога — дети? Юлия говорит, что это ее жизнь. Изначально темой было удочерение ребенка. Ей хотелось, чтобы больше детей обрели свой дом. Мечтала замотивировать людей, способных это сделать.

— Я точно знаю десять человек, которые последовали моему примеру и взяли себе ребенка из детского дома.

По ее словам, она не эксперт в какой-то области, а блог про детей показался ей достаточно интересной темой, к тому же он начал приносить доход. Сейчас же Юля смотрит на него как на полноценную работу, ради которой и выкладывает видео.

— Сложно ли снимать детей?

— Нет, дети уже настолько привыкли к камере, что не обращают на нее внимания. Но если кто-то плачет, я стараюсь не снимать, чтобы лишний раз не раздражать. Именно поэтому все так позитивно и хорошо. Хотя на самом деле у нас в семье все как у всех: бывают и ссоры между детьми, и обиды. Просто это не попадает на камеру. Но в рилсах ребята всегда рады участвовать, им интересно играть по сценарию.

Мои дети, когда остаются за столом одни:

— Как люди в Сети относятся к вашему блогу?

— Подписчики меня любят, конечно. Но бывают и те, кто пишет всякие гадости: «Зачем столько рожать?» или «Зачем девочку взяла?» Они почему-то уверены, что Лера незаслуженно попала ко мне и что ее удочерили бы другие люди, по их словам, более состоятельные. Хотя я считаю, что могло бы быть совсем наоборот и она могла попасть в плохую семью.

Была одна группа, которая устраивала травлю опекунам, чтобы вернуть детей законным родителям. Благо у нас некому было возвращать: Лерина мама сидит в тюрьме.

Сейчас Юлия купила новый дом в Туле — для будущего возможного переезда или для жизни её старших детей. Многодетная мама на своем примере показывает, что иметь столько детей — это сложно, но упорство, труд и, самое главное, любовь помогут воспитать достойных людей.

Автор текста — София Хлыстова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.