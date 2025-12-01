Отдыхаем на природе: как вернуть молодежи интерес к походам, палаткам и песням у костра

Современная молодёжь легко ориентируется в технологиях, живёт в социальных сетях и порой знает больше о странах, в которых никогда не была, чем о своём регионе. Но парадокс в том, что при огромном количестве доступных развлечений, туризм — тот самый простой и живой формат отдыха — постепенно выходит из привычной жизни подростков.

Специалисты по работе с молодёжью Ирина Липовская и Ксения Переверзева из отдела развития туризма и вовлечения молодежи в здоровый образ жизни молодёжного центра «Спектр» уже многие годы развивают туризм среди подростков и молодых людей. Они рассказали, почему походы остаются важными, что мешает молодёжи и как вернуть моду на приключения.

— Ирина, Ксения, почему, на ваш взгляд, современные подростки и молодёжь всё реже выбирают походы?



Ирина Липовская:

— Дети и подростки чаще выбирают то, что предлагают взрослые. А бесплатных походов сейчас немного, большинство стало коммерческими, и не все могут себе это позволить. Молодёжный туризм есть, но его мало видно — и из-за этого создаётся ощущение, что походы уже неактуальны.

Ксения Переверзева:

— Подростки просто перегружены информацией. Часто они даже не знают, что есть возможность сходить в поход. В моей практике, когда ребята попадают в туризм, им чаще всего нравится этот вид деятельности. А ещё, возможно, походов стало меньше потому, что с несовершеннолетними их довольно сложно оформить официально. И поэтому предложений тоже стало меньше.

— Что теряет человек, если никогда не жил в палатке и не встречал рассвет у костра?



Ирина:

— Дух свободы и романтики. После палаток комната кажется маленькой, а потолок — слишком низким. Природа даёт ощущение масштаба и настоящей жизни.

Ксения:

— Шанс почувствовать себя живым вне ежедневной гонки. Природа даёт то, что не заменит телефон, — тишину, концентрацию и внутреннюю опору. Ну и, конечно, человек теряет возможность расширять свой кругозор, ведь вряд ли этот рассвет в палатке он будет встречать у себя на заднем дворе, а значит, это будет какое-то новое место.

— Как можно сделать туризм привлекательным для молодёжи?



Ирина:

— Сейчас ребят интересует событийный и гастротуризм. Нужно развивать туристические слёты, поездки в малые города региона, туры на производства с дегустациями, фестивали. При школах, колледжах и вузах важно открывать туристические клубы.

Ксения:

— Универсального рецепта нет, ведь каждого привлекает что-то своё. Но точно нужен яркий интересный контент в соцсетях. Харизматичные инструкторы, за которыми хочется идти. И какая-то цель — не поход просто ради ходьбы, а занятия с целью: выступить на соревнованиях, выполнить разряд, посетить все муниципальные образования Тулы, сходить в более сложный поход и т. д. Любая достойная цель на долгосрочную перспективу, которая заинтересует молодёжь, ведь она любит вызовы.

— Что больше всего вдохновляет ребят в их первом походе?



Ирина:

— Свобода, атмосфера посиделок у костра, песни под гитару, полевая кухня и активные игры, возможность делать то, что нельзя в обычной жизни.

Ксения:

— Мир, который они открывают. Мне больше нравятся спортивные и экстремальные виды туризма, и ребят невероятно вдохновляет, когда у них что-то получается впервые: завязать узел, пройти скальный участок, правильно сориентироваться в пещере, разжечь костёр. Это чувство победы.

— Какую роль могут сыграть наставники?



Ирина:

— Огромную! Мы можем совмещать маршруты с квестами, экскурсиями, календарными праздниками и тематическими пикниками. Тогда поход превращается в событие, которое хочется повторить.

Ксения:

— Мы пересекаемся на разных мероприятиях с огромным количеством молодёжи, и у нас есть отличная возможность рассказать ребятам, что существует такой вид активности, как туризм. Мы делаем много интересных туристических мероприятий для молодёжи и вовлекаем её в них через учебные заведения, с которыми работаем. К нам всегда можно присоединиться, и это очень просто.

— Что бы вы сказали тем, кто считает походы скучными или слишком сложными?



Ирина:

— Прежде чем решать, нужно попробовать. Туризм бывает разный: пеший, лыжный, водный, гастрономический, исторический. Он даёт новые знакомства, укрепляет здоровье, дарит эмоции и впечатления. Походы — это весело и полезно.

Ксения:

— Они бывают разной сложности, и всегда можно подобрать вид туризма, который подходит именно вам. Да, действительно, в долгих походах бывает непросто, но скучно — никогда! Либо это не ваш инструктор и не ваш вид туризма.

Поход — это не просто прогулка. Это способ почувствовать себя частью мира, выключиться из хаотичной цифровой среды, попробовать свои силы.

И, по словам экспертов, интерес к туризму можно вернуть, если говорить о нём современным языком, делать события яркими и эмоциональными, а главное — давать молодёжи шанс пробовать, ошибаться, открывать и вдохновляться. Пока мир стремительно ускоряется, природа остаётся местом, где время снова становится настоящим.

Автор текста — Дарья Воробьева, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героинь материала.