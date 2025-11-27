Поймать душу момента: Анастасия Чекмарёва о человеческой теплоте, искренности и поиске вдохновения

Фотография для Анастасии Чекмарёвой — это не просто работа или хобби. Это способ видеть мир, ловить его тихие мгновения и сохранить в кадре то, что не всегда замечают другие. В её работах — искренность, нежность и лёгкость, которые рождаются там, где сердце встречается с объективом.

Первые шаги: как фотография стала чем-то личным



— Настя, помнишь ли момент, когда фотография перестала быть хобби? Почему ты начала заниматься именно этим?

— Мне в детстве очень нравилось фотографировать на «мыльницу». В 14 лет я решила, что мне нужна зеркальная камера, и уговорила папу купить её. Он согласился и сказал мне, что расстроится, если заброшу. Я и продолжила заниматься этим. С папой ходила по родному городу и фотографировала улицы, моменты разные, что-то такое базовое... Потом я вступила в молодежный центр, и там мы с ребятами тоже фотографировали.

Позже Настя перешла на коммерческую съёмку. Сначала фотосессии были для близких, чтобы набрать опыт. Так и пошло: друзья, знакомые и уже новые люди, услышавшие хорошие отзывы о работе.

— В моих фотографиях мне нравится, когда всё симметрично. Цветок можно тоже по-разному снять. Мне часто говорят, что я неплохо вижу ракурс, могу хорошо «поймать» человека.

Взгляд и эмоции: что рассказывает кадр?



— Есть ли кадр, который ты никогда не покажешь публике, и почему?

— Если взять коммерческую съёмку, то я никогда не покажу то, что меня просили не показывать. Я к этому подхожу серьезно. А если из личного… Какие-то эмоциональные моменты. Фотографии, где я, может быть, кривая и помятая, но очень радостная, улыбчивая и счастливая.

— Если бы твои фотографии могли говорить, какой бы у них был голос — мягкий, дерзкий, уверенный, тревожный?

— Мне нравится простота, когда через фотографию передается искренность. Моя последняя съемка была в естественных тонах. Фотография может быть строгой, но при этом лёгкой, с приятной атмосферой. Если бы она могла говорить, это был бы нежный, мягкий голос. А если был бы запах, это была бы свежесть.

— Что для тебя важнее — видеть или быть увиденной?

— В последнее время ловлю себя на мысли, что восхищаюсь всеми людьми. Я подмечаю красоту, какую-то изюминку. Возможно, в лицо я не скажу человеку об этом — стесняюсь! Но все равно буду думать, что было бы прикольно подчеркнуть что-то классное на съёмке.

Настя пока не пытается передавать характеры людей через кадр — переживает, что может ошибиться в своих ощущениях. В работе всегда ориентируется на желания клиента: сначала смотрит, что хочет человек, и, исходя из пожеланий, подбирает студию или пространство. А если тот заранее всё решил и знает, чего хочет, — соглашается.

— Поэтому — видеть! Мне нравится, когда можно подметить то, что другим покажется примитивным.



Модель Ольга Зайцева.

— Как думаешь, если бы камера могла учить, чему бы она научила людей?

— Камера учит не делать что-то бездумно. Если просто нажимать на кнопочку, то ничего не выйдет. Я вижу кадр, подбираю его, только потом жму на затвор. То же самое и в жизни. Нужно приложить много усилий, чтобы потом это обернулось качеством.

Переезд, новые места и профессиональный рост



— Из Серпухова в Тулу — это не просто переезд, это смена фона. Что изменилось в твоих кадрах вместе с городом?

— Я стала более серьезной. Все-таки родной город — это больше про детство. А переезд стал переходом во взрослую жизнь. Моя деятельность, работа, фотографии тоже стали более серьезными. Сейчас в Серпухове я почти не работаю. Поэтому стараюсь фокусироваться на Туле.

— Если бы тебя попросили показать Тулу через кадр, что бы это было?

— Мне нравится несколько мест здесь. Проводила съёмку у «белого дома». Мне понравился стиль самого здания, оно еще и в историческом центре города — такой советский формат. Мне хотелось увидеть это по-своему. В Платоновском парке очень хорошо, недавно там была фотосессия. Много зелени — это то, что я люблю.

В Тульской области — Кондуки. Я там пока никого не снимала, но очень хочется. На «Ликёрке» получаются интересные фото. Снимала в Noir — он для чего-то журнального, фешенебельного. По зданиям в городе мне нравится Красноармейский проспект. В «Октаве» привлекает концепт индустриального лофта.



Вдохновение и самые памятные кадры



— Твоя жизнь будто многокадровая съёмка: учёба на филологическом факультете ТГПУ, работа, съёмки… Как тебе удаётся не смазать ни один из этих кадров?

— Пытаюсь все сбалансировать. У меня жесткий тайм-менеджмент! Конечно, все равно загруженность влияет на ментальное состояние. Многие люди говорят, что рутина подавляет творческий потенциал. Не хочется замечать что-то новое, не хочется ничего видеть, и сил уже физических нет. Поэтому и правда нужен баланс: нельзя позволить себе утонуть в таком состоянии.

— Что помогает тебе снова взять камеру в руки и почувствовать «тот самый» огонь?

— Бывают моменты, когда хочется всё бросить. Возникает какой-то синдром самозванца. Мне становится грустно от того, что я не занимаюсь фотографией. А я очень люблю это. И когда я понимаю, насколько для меня важна моя деятельность, я снова заряжаюсь. И хочется опять снимать.

Настя рассказала, что вдохновение ей дают поездки — будто открывают второе дыхание. Она стремится больше общаться с людьми, ведь они наполняют её идеями и энергией. Девушка старается заниматься тем, что ей действительно нравится, — ловить ту самую хорошую эмоцию, которая вдохновляет не только к фотографии, но и к жизни в целом.

— Самый запоминающийся момент со съёмок?

— Сразу вспоминаю свою первую съёмку церемонии бракосочетания. Это такой знаменательный день для людей. Мне досталась очень классная пара! Они были такие колоритные, хорошо смотрелись вместе: забавные, смешные, лёгкие. Я снимаю, как им дают свидетельство о заключении брака. Они начинают плакать вдвоём — и я вместе с ними! Я была так рада за них и за то, что именно я сейчас фиксирую этот момент. Это не передать словами!

— Какой кадр ты хотела бы подарить миру, если бы могла сделать только один?

— Всего один — я бы так не смогла! Очень много того, что хочется зафиксировать. Мне нравится атмосфера городов. Обыденное на улице может показаться чем-то интересным для меня. Мне нравятся люди, животные — всё, где есть душа. Для меня очень важно показывать человеческие эмоции через понятные вещи, простым языком, но со своим видением.

Автор текста — Екатерина Усикова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини публикации.