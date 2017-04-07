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В Туле прошел весенний девичник Beauty-Break

В Туле прошел весенний девичник Beauty-Break

Проект Beauty-Break – рекламная площадка для начинающих специалистов и специалистов со стажем в любой области: визажист, стилист, парикмахер, кондитер, фотограф, музыкант и т. д.

Одним словом, здесь у каждого есть возможность продемонстрировать свои умения перед целевой аудиторией.

Гости девичника 25 марта.

Проект стартовал 19 ноября 2016 года и продолжает набирать обороты. 25 марта в кофейне «КофеБро» прошёл третий Весенний Beauty-Break, на котором в качестве спикеров выступали специалисты из Новомосковска, Тулы и Санкт-Петербурга.

Для гостей были подготовлены мастер-классы от профессионального визажиста и фотографа, вкусный кофе, эксклюзивные десерты, лотерея и много других приятных подарков.

Фотоотчет с мероприятия смотрите в галерее.

 

Галерея
Лидия Егорова и Алена Чегаева, организаторы проекта Beauty-Break, Фото: 1
Максим Чижов, саксофонист, Фото: 2
Анна Малиновская, визажист, парикмахер, Фото: 3
Екатерина Голубкова, фотограф, Фото: 4
Гостьи девичника, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
Анастасия Миндрина, учредитель кофейни «Кофебро», Фото: 8
Алена Чегаева, Фото: 9
Лидия Егорова, Фото: 10
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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