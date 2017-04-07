В Туле прошел весенний девичник Beauty-Break

Проект Beauty-Break – рекламная площадка для начинающих специалистов и специалистов со стажем в любой области: визажист, стилист, парикмахер, кондитер, фотограф, музыкант и т. д.

Одним словом, здесь у каждого есть возможность продемонстрировать свои умения перед целевой аудиторией.

Гости девичника 25 марта.

Проект стартовал 19 ноября 2016 года и продолжает набирать обороты. 25 марта в кофейне «КофеБро» прошёл третий Весенний Beauty-Break, на котором в качестве спикеров выступали специалисты из Новомосковска, Тулы и Санкт-Петербурга.

Для гостей были подготовлены мастер-классы от профессионального визажиста и фотографа, вкусный кофе, эксклюзивные десерты, лотерея и много других приятных подарков.

Фотоотчет с мероприятия смотрите в галерее.