В Туле прошел весенний девичник Beauty-Break
Проект Beauty-Break – рекламная площадка для начинающих специалистов и специалистов со стажем в любой области: визажист, стилист, парикмахер, кондитер, фотограф, музыкант и т. д.
Одним словом, здесь у каждого есть возможность продемонстрировать свои умения перед целевой аудиторией.
Гости девичника 25 марта.
Проект стартовал 19 ноября 2016 года и продолжает набирать обороты. 25 марта в кофейне «КофеБро» прошёл третий Весенний Beauty-Break, на котором в качестве спикеров выступали специалисты из Новомосковска, Тулы и Санкт-Петербурга.
Для гостей были подготовлены мастер-классы от профессионального визажиста и фотографа, вкусный кофе, эксклюзивные десерты, лотерея и много других приятных подарков.
Фотоотчет с мероприятия смотрите в галерее.
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