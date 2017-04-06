Mercedes Fashion Week Russia: впечатления тульского блогера

Показ mach&mach, фото от mbfwrussia.

С 12 по 17 марта в Москве проходил Mercedes Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017−2018. Наш модный агент, блогер Мария Тикунова успела побывать на множестве показов и готова поделиться впечатлениями.

Street style от Марии Тикуновой.

Неделя моды в этом сезоне была насыщенной и гостеприимной! Организация каждый год становится все лучше и лучше: в этот раз почти любому блогеру можно было попасть на backstage и увидеть подготовку показа своими глазами.

Вackstage показа коллекции Беллы Потёмкиной.

Показы ограничились не только известными русскими дизайнерами (Dima Neo, Игорь Гуляев, Белла Потёмкина, Алена Ахмадуллина, Слава Зайцев и др.). Свои коллекции представили и дизайнеры из Грузии, Украины, Казахстана.

Показ Dima Neo.

Каждое шоу было неповторимо, начиная с выбора музыки, дизайна подиума до выбора моделей, которые живут в образах, созданных для зрителей.

Особое место на неделе моды занимает street look: модники стремятся попасть в кадр известным фотографам из России, Италии, США.

Street style.

Посетив показы дизайнеров, можно отметить новые тренды сезона:

- «новым чёрным» станет цвет фуксии,

Показ mach&mach.

- акцент на аксессуары (особенно сумки),

- широкие брюки и пальто oversize,

- в осенне-зимнем сезоне в моду войдет шифон (особенно с цветочным принтом),

Показ коллекции Александра Рогова.

- одежда из денима так и останется в тренде с предыдущих сезонов.

Фото: mbfwrussia и Д. Чумаков.