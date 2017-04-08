Все загадки в журнале нашла Мария Кучерова

Напомним, 1 апреля, когда на сайте появилась электронная версия журнала, мы предложили читателям принять участие в конкурсе и найти все спрятанные в апрельском номере приколы.

Самой быстрой стала Мария Кучерова, контент-менеджер компании «Ингейт». Поздравляем Машу! В подарок за внимательность мы вручили ей сертификат от нашего партнера, сети цветочных супермаркетов «Клумба».

А вот и разгаданные загадки:

1. Леди Гага на афише апрельских событий. Мы ее, конечно, ждем, но ведь не приедет...

2.Съедобное масло для эротического массажа в «тревожном чемоданчике» невесты. Хотя почему бы и нет?

3. Суперкисть для макияжа в косметичке визажиста Елены Иванушкиной. Самая обычная малярная кисть.

4.Туалет с видео- и аудиофиксацией.

5 .И Змееносец на гороскопе. Хотя есть люди в редакции, которые, увидев гороскоп в журнале, обрадовались: мол, Змееносец - это ж я! Всё жду-жду, а вы!.. Эх вы!..