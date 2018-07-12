Вместо окон - HS-портал

Новое слово в современном остеклении – HS-порталы. Это огромные прозрачные раздвижные стены, которыми в доме можно оформить выход на террасу, балкон, в зимний сад или на улицу, а в квартире - выход на лоджию. А вдруг с такими прозрачными стенами в доме будет холодно и шумно?

Не будет. HS-портал позволяет наслаждаться роскошными панорамными видами, не боясь сквозняков, ливней, морозов, уличного шума или непрошенных гостей. И вот почему.

Холод не пройдет

Еще 50 лет назад окна считались главными источниками утечки тепла, и от их размеров напрямую зависели затраты на отопление. Сегодня HS-порталы - огромные окна во всю стену – напротив, сберегают тепло в доме. Широкий 76-мм профиль с 5 камерами надежно защитит от холода, а два контура уплотнителя уберегут от сквозняков.

Благодаря мощному армированию портал обладает высокой устойчивостью к ветровым и ливневым нагрузкам. Можно любоваться природой круглый год, не рискуя замерзнуть.

Улучшенная шумоизоляция

В HS-порталах Deceuninck она достигает самых высоких показателей - класса SSK4. Звукоизоляционные стеклопакеты толщиной до 52 мм оградят дом от уличного шума.

Комфорт

Вы не споткнетесь от порожек HS-портала: его высота всего до 20 мм, что удобно в том числе для перемещения людей с ограниченными возможностями. Использование дверей не потребует усилий - их может легко открыть даже ребенок. Для повышения комфорта и простоты использования дверей Deceuninck предлагает дистанционное управление порталом.

Безопасность

HS-порталы оснащены специальной противовзломной фурнитурой, которая защитит от несанкционированного проникновения в дом. Уникальный штапик на двух ножках предотвратит выдавливание стеклопакета злоумышленником. Эти системы станут надежной защитой от непрошенных гостей.

Для любых проемов

HS-порталы можно использовать даже для больших проемов - высотой до 2,6 метров и шириной до 6,5 метров. Подъемно-сдвижные двери подойдут для объектов различного назначения и помещений большой площади, требующих высокого уровня теплоизоляции.

Можно выбрать двери с двумя, тремя или четырьмя секциями. В двухстворчатом исполнении возможен вариант с одной подвижной створкой, которая смещается в сторону. В трехстворчатом варианте сдвигается центральное окно. А портал с 4 створками позволяет превратить террасу в продолжение жилого пространства, «впуская» в дом сад или лес.

Кроме всех остальных преимуществ, HS-порталы увеличивают площадь проникновения солнечного света, что делает дом энергоэффективным – с ними помещение весь день не потребует дополнительного искусственного освещения.