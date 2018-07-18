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Проект «Герои»: финальное преображение

Проект «Герои»: финальное преображение

Первый реалити-проект о преображении «Герои» завершился. Голосование определило трех победителей – людей, которые смогли добиться наиболее значительных результатов и завоевать симпатии тех, кто наблюдал за проектом. Сегодня мы представляем вам результат!

В течение 25 дней участники проекта работали над собой под руководством целой команды специалистов – фитнес-тренеров, нутрициологов, психологов. Партнерами проекта стали самые успешные люди Тулы: они передали героям свои знания и личным примером вдохновили на перемены в себе и в жизни.

Наталья Алёхина, организатор проекта

– Каждый наш участник – уже герой, потому что захотел найти нового себя, изменить жизнь к лучшему. Они нашли силы, чтобы победить лень, страхи, капризы. Стремились развить свой потенциал в спорте, танцах, на курсах ораторского искусства.

Я поздравляю каждого, кто вместе с нами прошёл этот непростой, но такой увлекательный путь.

Призы для победителей проекта были выделены нашими партнерами, а главным стало финальное преображение. Стилист Ксюша Горохова подобрала для каждого стильный образ в концептуальном магазине дизайнерской одежды AMAIA. Для девушек новые прически и макияж создала Екатерина Иванова, основатель студий Brow Bar Be. Она же подготовила к фотосессии героя-мужчину, а новую стрижку ему подарили барберы TOPGUN.

Посмотрите, какими были финалисты проекта в первые дни участия в нем и как они изменились за эти короткие 25 дней. Чудеса упорной работы над собой и преображения руками профессионалов!

Ольга: «Сколько себя помню, всегда была «в теле». За время проекта ушли объемы – с талии 13 см и с бедер 7 см. Я на верном пути! И я поняла, что всё в моих руках».

 

Алексей: «Мои мышцы обрели рельеф и силу. Я чувствую себя красивым мужчиной».

 

Юлия: «Проект подарил мне веру в себя! Сидя дома с детьми, забываешь о себе и о саморазвитии. Благодаря проекту я поняла, что могу совмещать семью, занятия спортом и узнавать что-то новое!»

 

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +3
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