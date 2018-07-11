А у вас есть кроксы?

Обувная империя Crocs выросла и прославилась благодаря всего одной модели - легендарных сабо, которые носят и любят во всем мире. В том числе принцы и президенты.

Название Crocs стало нарицательным, подобно «джипу», «памперсам» и другими брендам, именами которых теперь называют весь вид аналогичной продукции.

Кроксами теперь зовут все резиновые сабо с закрытым носком и характерными дырочками.

Crocs выпускает не только сабо, но и аксессуары для украшения

этой обуви под брендом Jibbitz.

Но пока ни один производитель не может соперничать в комфорте с оригинальными Crocs: именно их производят из особого мягкого материала – крослайта, натуральной вспененной смолы. Он легче и прочнее, чем резина. А главное, под действием температуры этот материал принимает форму стопы, что исключает возможность натереть мозоль и позволяет носить кроксы на голую ногу.

Сабо Crocs Crocband Rainbow Band Clogs, м-н Discovery Store, 3 190 руб.

Эти сабо даже называют ортопедической обувью, потому что в них никогда не устают ноги. Кстати, за это свойство кроксы любимы людьми, которые весь день проводят на ногах. В некоторых клиниках США и Канады кроксы даже входят в униформу врачей. К тому же крослайт обладает антибактериальным эффектом, благодаря которому стопа не потеет.

Crocs выпускает не только сабо, но и аксессуары

для украшения этой обуви под брендом Jibbitz.

Изначально, в 2002 году, кроксы задумывались как обувь для яхтинга и парусного спорта. Создатели компании, три друга из Колорадо, не думали о дизайне –

они искали материал, который помог бы обеспечить антискользящий эффект на мокрой поверхности.

Крослайт был найден в Канаде, и из него была изготовлена первая модель сабо под название Beach – «Пляж». На лодочной выставке, куда друзья отправились с партией своей обуви, она вся была распродана подчистую. Так началось триумфальное шествие кроксов по планете.

Рекламная кампания летней коллекции Crocs.

В свое время в кроксах «засветился» президент США Джордж Буш, актриса Хелен Миррен и маленький английский принц Джордж, заснятый папарацци на прогулке в своих крошечных сабо. Кстати, после этого покупатели буквально смели «королевскую модель» из интернет-магазинов всего мира.

Джордж Буш в кроксах.

Актриса Хелен Миррен в сабо с флагом Великобритании.

Кейт Мидлтон и принц Джордж в детских кроксах.

Сегодня ассортимент Crocs не ограничивается только их знаменитыми сабо: бренд производит очень даже эстетичные лоферы, шлепанцы, сандалии, кеды, сапоги и другую обувь – всего более 400 моделей, а также аксессуары для обуви Jibbitz, солнцезащитные очки, часы и чемоданы.

Кроксы постоянно подвергаются критике за своеобразный дизайн.

Но производители не собираются менять форму сабо, так как считают именно ее наиболее удобной для ноги.

К слову, название Сrocs – производное от «крокодил», потому что внешне сабо похожи на голову этого животного. Даже рекламная кампания кроксов построена на иронии: слоган What a croc?! переводится как «Какого крока?!». Видимо, именно такой возглас наиболее точно передает смешанные чувства, которые вызывает внешний вид кроксов.