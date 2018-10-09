Тульские модницы отправятся в шопинг-тур

В середине сентября в Туле прошла презентация нового для нашего города туристического направления — шопинг-тура. Он пройдет в январе будущего года: модницы отправятся в итальянскую Тоскану в сезон зимних распродаж.

Презентация прошла в фотостудии Grange 2.0, где девушки познакомились с автором тура Ольгой Волковой, руководителем турагентства «Аэропорт», и стилистом Наташей Тасевской, которая будет сопровождать их по увлекательному шопинг-маршруту.

Наташа Тасевска и Ольга Волкова.

Наташа провела для гостей мероприятия модное дефиле, в ходе которого рассказала о главных трендах сезона и разобрала самые яркие образы.

Участницам тура рассказали о его программе, в которую помимо шопинга входит отдых в термальных бассейнах и SPA, fashion-экскурсии в музей Сальваторе Феррагамо и Gucci Garden, дегустация итальянского стрит-фуда на самом знаменитом рынке Флоренции и другие удовольствия.

Фоторепортаж с вечеринки — в нашей галерее.