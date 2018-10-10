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Всё, что ты хотела знать о наращивании ресниц

Всё, что ты хотела знать о наращивании ресниц

Наращивание ресниц стало любимой процедурой для многих девушек, которые хотят иметь яркий выразительный взгляд. Безопасно ли наращивание и как носить ресницы максимально долго, рассказывают специалисты студии Анны Ключко.

Наращивание ресниц мгновенно преображает лицо: взгляд сразу становится глубоким, соблазнительным и остается таким в любое время суток – утром после сна, после бассейна или моря, вечером. Ты выглядишь идеально, не прилагая к этому никаких усилий и не тратя время на макияж.

После наращивания реснички становятся гуще и длиннее. А насколько эффектным будет твой новый взгляд, ты можешь выбрать сама или прислушаться к рекомендациям мастера.

Существуют разные варианты объема, длины и всевозможные эффекты взгляда – лисий, беличий, натуральный.

Идеально наращивать ресницы перед отпуском и быть на море самой очаровательной, не боясь, что после купания потечет тушь.

Ты можешь не переживать за безопасность процедуры, если придешь на нее в проверенную студию к грамотным мастерам. Наращивание, сделанное качественными материалами с соблюдением технологии, не способно навредить твоим натуральным ресницам и коже.

В среднем реснички держатся от 3 до 4 недель. На срок носки влияют несколько факторов:

  • соблюдение рекомендаций по уходу
  • физиологические особенности
  • параметры искусственных ресничек
  • жизненный цикл собственных ресниц.

Правила носки достаточно просты. Нельзя использовать косметику на маслянистой основе, а также жирные кремы (масло растворяет клей).

Не стоит красить ресницы обычной тушью и делать завивку – это ухудшает их вид и делает невозможной коррекцию.

Снимать ресницы необходимо специальными средствами: не снимайте их самостоятельно.

Бьюти-совет

Если ты хочешь, чтобы реснички носились дольше, не забудь купить пенку для умывания Coco Lashes. Она эффективно очищает и устраняет загрязнения, не содержит масла, гипоаллергенна.

Также существуют специальные закрепители, которые увеличивают срок носки ресничек. Эти волшебные средства фиксируют ресницы, предотвращают их спутывание, закрепляют свойства клея, предохраняют от попадания пыли и влаги.

В составе – витамины А, В3, С и всё то, что увлажняет и питает натуральные ресницы.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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