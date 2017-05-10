Модная свадьба: прическа невесты

Заглавное фото: wedding.ua.

Выбор свадебной прически не так прост, как могло бы показаться. Для правильного ее создания необходимо учитывать такие параметры, как форма лица, длину и цвет волос, наличие аксессуаров и фаты, а также стиль и фасон свадебного платья. Что выбрать, советует Алена Сурначева, парикмахер студии красоты «Юнона».

Алена Сурначева.

Перед свадьбой обязательно сделайте пробный вариант прически, чтобы удостовериться, что она вам идет, вам с ней удобно, а также узнать, сколько времени необходимо для ее воплощения.

И не экспериментируйте с волосами перед днем бракосочетания: не красьте их новой краской для волос, которой ранее не пользовались, не меняйте кардинально стрижку.

Плетения

Использовать в свадебных прическах косы и различные плетения – это свадебный тренд, не сдающий свои позиции уже несколько сезонов подряд.

В 2017 году тенденции слегка изменились: если еще недавно предпочтение отдавалось тугому плетению или обилию плетений и косичек, образующих замысловатую прическу, то теперь акцент сделан на воздушность и лёгкость. Мы можем наблюдать свадебные прически с плетением, объединенным с греческим стилем.

Очень эффектно и при этом нежно выглядят растрепанные косы, которые можно сделать асимметричными, с легким уклоном на бок.

По-прежнему в свадебных прическах актуальны традиционные аксессуары, которые стоит подбирать к фасону платья: это цветы, броши, стразы, блестящие заколки, ободки.

Пучок

Пучок — нестареющая классика среди свадебных причесок, и в 2017 году он не потерял своей актуальности. Пучки могут быть низкими и высокими, гладкими и слегка небрежными, с вплетенными косами и различными аксессуарами.

Такая прическа — идеальный вариант для девушек, не обладающих густой и пышной шевелюрой. Пучок отлично скроет этот недостаток, сделает невесту зрительно выше и стройнее. Украшением для такой прически может стать диадема, гребень с камнями или россыпи мелких цветов.

Ретро

Прически в стиле ретро всегда вызывали интерес у девушек, а в 2017 году они стали настоящим хитом.

Для коротких волос подойдет укладка в стиле 20-х годов, а для средней длины — упругие локоны из 40-х.

Однако в ретро-прическах не допускается небрежность – всё должно быть идеально, буквально волосок к волоску.