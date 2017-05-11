Косметичка дизайнера: Евгения Сумарокова

Вот какой косметикой и ароматами творит свои образы дизайнер, руководитель студии «АртПроект» Евгения Сумарокова.

1. Lancome Absolue Yeux Premium. Крем для кожи вокруг глаз. Восстанавливает эластичность и плотность кожи, разглаживает и осветляет её.

2. Loreal Alliance Perfect. Этот хайлайтер идеально сливается с тоном кожи и создаёт безупречную игру света и тени. Мелкие жемчужинки придают коже сияние.

3. Lancome Blush Subtil Palette. Стойкие румяна с нежной текстурой. Три цвета – для придания лицу натурального румянца и моделирования формы. Румяна дают среднее по плотности покрытие, и макияж смотрится естественно.

4. Тушь YSL синего цвета. Мне нравится ее яркий оттенок, который подчеркивает цвет моих красивых голубых глаз.

5. Parfumerie Generale 13 Brulure de Rose («Жгучая роза»). Мой любимый парфюм на осень и весну: в холодное время года он идеально раскрывается. Аромат густой, тёплый, чувственный.

6. Byredo Rose Noir. Роскошный, элегантный и выдержанный аромат распустившейся ранним утром розы. Идеальный для меня парфюм для вечернего выхода или важных встреч днём.

7. Lancome Juicy Tubes. Увлажняющий блеск для губ. Придает губам эффектный глянец и приятный аромат.

8. Giorgio Armani Maestro Fusion Make-up. Это средство называют «тональной вуалью» за уникальную консистенцию и пигменты высочайшего качества. Флюид равномерно растушевывается на коже и позволяет создать идеальный тон, как от профессионального визажиста.