В Туле открывается «Соль»

После майских праздников в центре Тулы открывается заведение нового для города формата – кулинарная лавка «Соль». Её создатели, ресторатор Катерина Нечепурнова и бренд-шеф ГД «ИмператорЪ» Александр Морозов, предложат тулякам качественную, честную и доступную еду. В чём ещё соль «Соли», мы поговорили с Александром.

Александр Морозов,

бренд-шеф ГД «ИмператорЪ» и лавки «Соль».

- Александр, расскажите, как родилась идея такого проекта? И в чём суть концепции?

– Это симбиоз гастрономической лавки и модного городского кафе. Саму идею нельзя назвать совершенно новой, ведь кулинарии, фабрики- кухни – это явления ещё советской эпохи. Но сегодня кафе-магазины вновь становятся современным трендом, потому что людям не хватает простой и понятной вкусной домашней еды: им некогда готовить дома в силу недостатка свободного времени и хочется иметь возможность её купить – качественную, разнообразную, по доступным ценам. Мы уловили эту потребность, взяли лучшее из своего опыта и опыта успешных столичных и европейских рестораторов и соединили всё это в нашем новом проекте.

Кулинарная лавка «Соль» – это сочетание кафе и магазина готовой еды. У нас можно как приобрести вкусные блюда и напитки навынос, выбрав из широкого ассортимента на витринах (формат take-away), так и с аппетитом съесть здесь, сидя за удобным столиком в приятной непринуждённой обстановке.

Суть в том, что предлагаемая нами еда – вкусная, как дома у самой радушной хозяйки, но приготовлена по правильной поварской технологии и выверенной рецептуре. Да, стейки, пасты, бургеры, ризотто или даже вездесущая шаурма (улыбается) – всё это модно и хорошо. Но людям в повседневной жизни нужно несколько другое.

Дайте им хорошего наваристого борща с мягкой булочкой, сочных котлеток, малосольных огурчиков, добротных отбивных, настоящего гуляша, как у любимой бабушки в детстве.

Дайте ароматных сырничков, прозрачную уху, томлёную пшённую кашу из печки, идеальную «Прагу», по которой ностальгия!.. И мы предложим гостям всё это и многое-многое другое, вкусное, домашнее, приготовленное с нежностью, теплом и любовью.

– Как будет построена работа лавки? Мы знаем, что у Вас есть «фабрика-кухня» – база, где Вы будете готовить.

– Да, и именно такая организация работы и позволяет нам обеспечить важнейшие аспекты нового проекта – высокое качество продукции и демократичные цены. Наша фабрика-кухня располагается в собственном помещении, в «Императоре», мы не арендуем под неё дорогие метры в центре города.

В кулинарной лавке будет реализован принцип самообслуживания – витрины, на которых гости будут самостоятельно выбирать блюда и брать их упакованными с собой или за столик. За счёт всего этого мы избегаем рамок вынужденной ресторанной наценки – не секрет, что она зачастую составляет до 300–400% от стоимости блюда.

У нас своя мощная производственная база – просторная кухня с новым современным оборудованием и сильная команда опытных поваров и кондитеров. И мы можем позволить себе готовить строго по технологии. Например, поставить на ночь варить правильный говяжий бульон для борща, охладить свежайший фарш для фрикаделек, заготовить натуральные соусы. С утра у нас уже подошло тесто на пироги.

Мы печём для вас домашний хлеб с хрустящей корочкой в подовой печи, варим морсы и компоты из малины, клюквы, облепихи, соблюдая все тонкости и кулинарные секретики.

Мы хотим, чтобы вы приходили к нам чаще и не тратили на это много денег. Мы хотим, чтобы в обед вы не питались всухомятку, а зашли и поели горячую домашнюю еду – причём каждый день выбирали ваши любимые разные сочетания.

Мы хотим, чтобы голодные и уставшие после работы и пробок, вы не бежали в супермаркет за продуктами и не стояли у плиты, а сразу привезли домой свежий готовый семейный ужин… В «Соли» есть вкусная качественная еда, и цены на неё доступны: порция сырников – 40–45 руб­лей, самый дорогой суп – 90 рублей, горячее – от 60 рублей. Мы упакуем еду в красивую одноразовую тару, чтобы вы с комфортом довезли её до дома и накормили близких.

Мы докажем городу, что качественный кофе может быть доступным! Он будет стоить от 60 рублей.

У нас нет бородача-бармена в татуировках (улыбается), но есть мощнейшая супермашина, отличные зёрна, хорошее молоко и самодельные натуральные сиропы! Для достойного кофе этого более чем достаточно.

– Готовитесь сломать стереотипы?

– Почему нет? Сегодня есть мнение, что еда с собой – это либо фаст-фуд, либо только пицца и роллы – не всегда полезно и при этом дороговато в актуальной финансовой ситуации! Так почему бы не взять на перекус пудинги, маленький киш со шпинатом, рыбку на пару, солянку, супчик, качественные десерты, домашний сыр?

Люди стали реже ходить в рестораны и кафе, потому что для многих теперь это дорого! Мы готовы доказать, что можно плотно поесть вдвоём на 500 рублей, и не в совдеповской столовой, а в уютном, стильном заведении. Пообщаться, послушать хорошую музыку, попробовать разные блюда – и удивиться, как всё это приемлемо и радует!

– Правда ли, что Вы сможете накормить и сторонников правильно питания, здорового образа жизни, худеющих?

– Для сторонников ЗОЖ у нас будут готовые контейнеры с просчитанной калорийностью и БЖУ, альтернативные низкоуглеводные десерты и многое другое. Если у гостей возникнут дополнительные пожелания по меню, режиму работы лавки и другим моментам – всегда открыты для диалога. Я лично буду присутствовать в зале, чтобы слышать отзывы и видеть настроение гостей.

– Мы ещё не можем увидеть интерьер «Соли» и показать его читателям, но знаем, что Вы готовите там что-то удивительное.

– Мы стремились создать в новом заведении атмосферу домашнего тепла и современного уюта. «Соль» – место, где нет пафоса, вызова, но есть авторские задумки и кусочек нашей души… На стенах напишем рецепты наших любимых блюд, чтобы гости могли их сфотографировать или переписать и в свободное время приготовить дома. Порадуют вас и буквенные светильники …

Ну и удивить мы, конечно, сможем. Какая «Соль» без соли? При входе гостей будет встречать целая соляная стена – она целиком выложена кристаллами бело-розовой гималайской соли. Настоящей соли – можете попробовать (смеётся).

– Александр, а почему «Соль»? Как было выбрано такое название?

– Соль – незаменимый ингредиент в любом блюде, без неё еда будет невкусной, пресной! Профессионализм повара как раз и заключается в умении правильно посолить еду (смеётся). Казалось бы, мелочь, но такая незаменимая и необходимая…