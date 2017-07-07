Новые имена: Евгения Токарева

«Модный город» открывает новую рубрику, она — о людях, которые не так давно открыли свой бизнес и уже добились успеха в своей сфере или предложили тулякам что-то новое и интересное. Наша первая персона — Евгения Токарева, руководитель нейл-студии, эксклюзивный представитель Clearance в Тульской области.

Евгения Токарева

Моя судьба была решена ещё задолго до выбора профессии. Мама — прирожденный руководитель, которая реализовала множество бизнес-проектов. Она многое создала своими руками. Поэтому я просто не понимала, как можно работать иначе?

B 2008 году было модно учиться наращиванию ногтей.

Я, имея «синдром отличницы», решила начать изучать это направление с самого начала… Курсы маникюра и педикюра стали моим стартом.

В то время никто не рассматривал маникюр и педикюр, как самостоятельное направление в сфере красоты. Они были предложены дополнительной услугой в салонах. Я считала это не справедливым и стремилась выйти на новый уровень, поэтому открыла специализированную студию маникюра и педикюра.

На сегодняшний день рынок перенасыщен предложениями, но профессионалов, увы, мало. В нашей сфере необходимо постоянное развитие, иначе ты вмиг окажешься за бортом!

Я регулярно повышаю квалификацию у лучших инструкторов России, посещаю многочисленные курсы, тренинги и выставки, для поддержания высокого уровня своего мастерства и развития моей команды.

Не так давно я привезла в наш регион профессиональные средства для маникюра и педикюра Clearance, одобренные Диабетической Ассоциацией и Министерством здравоохранения Израиля.

За 8 лет практики я накопила необходимые знания, которыми готова поделиться с коллегами.

Теперь провожу бесплатные обзорные семинары, на которых рассказываю мастерам о плюсах препаратного педикюра и маникюра.

Какой вершины я мечтаю достичь? Вершина — это точка, а я ещё не готова ставить ее на своей карьере. Менять мир тоже не собираюсь — это по силам, разве что, мужчинам. Моя цель — сделать его чуточку прекраснее)).

Я не могу назвать мое занятие бизнесом или работой, скорее это дело жизни, в которое я вкладываю всю себя. Ведь нет ничего приятнее, чем восторженные отзывы о твоей работе и осознание того, что все не зря.