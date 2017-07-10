Свой дом: оформляем участок

Если у вас есть участок земли – он должен быть правильно оформлен, иначе вы можете в худшем случае его потерять, в лучшем – столкнуться с длительными и дорогостоящими судебными разбирательствами и штрафами. Как оформить землю и какие документы нужны для строительства на ней дома, рассказывает Михаил Терентьев, центра кадастра недвижимости.

Михаил Терентьев С 2018 года, согласно распоряжению Правительства РФ, распоряжаться участком земли (дарить его, продавать, завещать и т.д.) будет возможно только при наличии сведений о границах участка в Едином государственном реестре недвижимости. Таким образом, до конца 2017 года обязанность каждого собственника – установить эти границы, то есть выполнить межевание.

Чем грозит отсутствие межевого плана, помимо невозможности совершать с участком сделки?

Во-первых, это уберегает вас от реестровых ошибок, которые могут допустить при межевании своих участков, например, ваши соседи. Исправлять такие ошибки – дело длительное и дорогостоящее, в большинстве случаев требующее судебных разбирательств.

Во-вторых, без установления границ земельного участка вы не сможете получить разрешение на строительство дома.

В-третьих, с 2018 года участки, не оформленные должным образом, могут быть сняты с кадастрового учета.

Чтобы избежать всех этих проблем, проще и дешевле изготовить межевой план сегодня – тем более эта услуга доступна по цене. Межевой план изготавливают кадастровые инженеры.

Проверьте, есть ли документах о собственности на ваш участок его уникальный кадастровый номер? Если нет - закажите в управлении Росреестра либо на портале выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В ней должны быть указаны границы участка. Если же вы видите фразу «границы не установлены» - вам нужно поторопиться и провести межевание до 1 января 2018 года. Если вам не выдали выписку – тем более торопитесь, обращайтесь в кадастровый центр, иначе вашу землю в следующем году могут снять с кадастрового учета.

Межевание выполнено – как перейти к строительству дома на участке? Согласно градостроительному кодексу, необходимо получить разрешение на строительство. Для этого обращайтесь в МФЦ за выпиской из ЕГРН и градостроительным планом земельного участка. И с этими документами приходите в кадастровую организацию, чтобы инженеры изготовили схему планировочной организации земельного участка, на котором указано местоположение будущего дома. На основании этого документы выдается разрешение на строительство. Получить его несложно и уж точно гораздо проще, чем строить без документов и нести за это предусмотренные законом наказания, вплоть до сноса.

Дом построен – что дальше?

Если вы успеете закончить стройку до 1 марта 2018 года, дом можно будет оформить в упрощенном порядке, без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Для этого вам необходимо обратиться к кадастровому инженеру, заказать технический план и затем поставить ваш дом на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него.

С 1 марта 2018 года разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию станет обязательным документом. Чтобы его получить, вам также потребуется технический план, который выполняет кадастровый инженер.

Не советуем игнорировать необходимые документы: если построить дом без разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию – вы рискуете получить постановление о его сносе, либо же столкнетесь с долгой и затратной судебной процедурой узаконения самовольной постройки и с крупным штрафом. Наглядный пример этого мы видим в Туле, где сносятся как незаконно построенные жилые поселения, так и коммерческие объекты.