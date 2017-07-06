Новое в косметологии: фотодинамическая терапия

В Туле появился прогрессивный и безопасный способ лечения проблем кожи — фотодинамическая терапия на аппарате Revixan Duo Light. Она борется с недостатками внешности, помогает вылечить заболевания кожи, способствует омоложению и обновлению клеток.

Ирина Гридасова, главный врач центра эстетической медицины

Проблемы кожи, как незначительные, так и более серьезные — снижение тонуса, проблемная кожа, фотостарение и другие, имеющие хронический характер и угрожающие здоровью, — возможно решить с помощью процедуры фотодинамического воздействия.

Курс фотодинамической терапии поможет значительно замедлить хронобиологическое старение кожи и минимизировать последствия фотостарения, ускорить регенерацию клеток, подавить патологические процессы в пораженных слоях дермы, удалить старые клетки, восстановить кровоток и лимфоток в проблемных областях лица.

В каких случаях поможет процедура?

Лечение методом фотодинамической терапии дает отличные результаты при целом ряде проблем кожи. Это старение кожи, рубцовые дефекты.

Терапия также эффективна в борьбе с куперозом, розацеа, угревой сыпью и следами постакне, нежелательной пигментацией.

Процедура очищает и сужает расширенные поры.

В чем преимущества процедуры?

В отличие от лазерных и косметических процедур, использование аппаратной технологии Revixan не требует восстановления в послепроцедурный период, имеет минимум противопоказаний и рекомендуется для лечения пациентов, которым не подходит лазерная и инвазивная терапия. Процедура проводится без повреждений кожи и хирургического вмешательства.

Воздействие проходит выборочно, здоровые ткани и молодые клетки кожи такая терапия не затрагивает. Точность действия — важный плюс: исцеляющему эффекту подвергаются только нездоровые ткани и клетки.

Как проводятся сеансы фотодинамической терапии?

На проблемные участки кожи наносится гель-фотосенсибилизатора REVIXAN-DERMA, который за короткое время проникает в глубинные слои кожи, собираясь в межклеточных областях и на стенках поврежденных клеток. Препарат начинает действовать при дальнейшем облучении кожи световыми лучами с помощью светодиодного аппарата.

После процедуры на кожу наносится успокаивающий крем.

Какие ощущения испытывает пациент?

Процедура безопасна и безболезненна. Пациент ощущает только тепло и легкое покалывание кожи. После процедуры на коже не остается покраснений или отеков.

Как быстро виден результат?

Количество сеансов фотодинамической терапии зависит от проблемы, с которой пациент обращается в клинику, и от типа его кожи.

Обычно требуется 5−6 сеансов, длящихся не более 40 минут.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.