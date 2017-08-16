Кэшбэк за отдых, или Заработай на отпуске

Нет, я не буду предлагать вам работать официантом или сдавать бутылки за границей. Хотя, может, кто-то не в курсе, что в Европе в магазинах часто можно встретить автоматы по приему пустой пластиковой тары за незначительное вознаграждение. Но речь пойдет не об этом. И даже не о банковских картах с кэшбэком.

Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт».

В этот раз я хочу рассказать про возможность зарабатывать на своем отдыхе.

Нужно лишь совпадение нескольких факторов: ты должен быть travel-маньяком, всем сердцем любить путешествия, быть ответственным и нежадным.

Умение пользоваться смартфоном и различными приложениями приветствуется!

1. Начнем с известного booking.com. Наверняка многие слышали про систему Genius, которая дает возможность часто путешествующим гражданам получать бонусы, скидки и прочие приятности от системы booking. Однако не все знают, что есть различные партнерские программы по бронированию, где можно возвратить от 3 до 5% от стоимости вашего отеля. Если у вас есть свой домашний турагент, то он расскажет, как это сделать. Не секрет, что многие профи туризма состоят в таких «масонских ложах» и могут зарабатывать кэшбэк на обычном бронировании отеля через booking.com.

2. Еще один способ пополнить свой бюджет — пойти прямиком на сайт gransjoy.com.

Представьте, что какой-нибудь дядя Витя из Москвы забыл в отеле Таиланда свой фамильный портсигар или шляпу из крокодила. А теперь представьте, как этот дядя вознаградит вас за то, что вы вернете ему эти вещи! По сути ни отелю, ни горничной, ни beach-boy нет никакого желания пересылать их в Россию. Но доставить могут туристы. Все, что нужно сделать, — это зарегистрировать свою предстоящую поездку и ждать заказов. Мало того, что с вашей помощью на одного дядю Витю в мире будет больше, так вы еще и заработаете благодаря указанному ресурсу.

Всегда есть необходимость привезти кому-то арабский кофе, итальянскую пасту, забытые вещи, купленную электронику и т. д. Вознаграждение бывает разным, тут главное — не быть слишком жадным.

3.Третий, не менее увлекательный способ заработать, — зарегистрироваться на сайте agentika.com.

Добавляете интересный маршрут в любую точку мира, его описание, полезные советы и т. д. Другие пользователи системы добавляют эти места к себе в «план путешествий» и благодарят вас за информацию денежными знаками. То есть удаленная работа гидом. Сайт интересен тем, что добавляя место, вы становитесь своего рода «владельцем» этого места в системе, и никто больше не может дублировать эти места за собой.

Вы побывали в интересном и малоизвестном ресторане? Увидели Пизанскую башню под другим ракурсом, или даже обнаружили избушку на курьих ножках в глухой деревне? Быстрее закрепляйте этот маршрут за собой, делайте интересный рассказ по нему и ждите, как путешественники начнут отмечать вашу геолокацию в своем планировщике и автоматически платить за этот геотег и полезные советы по отдыху. Вы путешествуете — а другие платят вам за время, потраченное вами на поиск и описание нестандартных маршрутов.