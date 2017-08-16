Тест: Разбираешься ли ты в красоте?
Выясни, что ты знаешь о современных процедурах красоты, косметике и прочей бьюти-индустрии? А мы тебе поможем. Специально для читателей нашего модного блога мы подготовили тест.
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 13:23 +2
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.