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Тест: Разбираешься ли ты в красоте?

Тест: Разбираешься ли ты в красоте?

Выясни, что ты знаешь о современных процедурах красоты, косметике и прочей бьюти-индустрии? А мы тебе поможем. Специально для читателей нашего модного блога мы подготовили тест.

 

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 13:23 +2
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