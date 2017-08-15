Бьюти-тренд: двухцветные губы

Иногда бывает так сложно выбрать цвет помады из имеющихся в косметичке... Можно не мучиться: согласно одной из модных тенденций, двухцветные губы - то, что визажист прописал.

Тренд носит название мейк-ап в стиле color block: каждая губа - сама себе красавица. И никаких ограничений по цветам и текстурам. Можно красить губы в красный и розовый - это одно из самых популярных сочетаний.

Можно сочетать матовую и блестящую помаду, или же помаду и рассыпчатый глиттер с блестками, или две матовых помады разных цветов.

Чтобы цвета не смешивались на губах, используйте стойкие помады. Например, матовые помады быстро высыхают и не оставляют следов на бокалах, одежде и, следовательно, друг на друге.

Модель: Яна Костюкова. Макияж: Екатерина Паршина.