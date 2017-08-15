блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Бьюти-тренд: двухцветные губы

Бьюти-тренд: двухцветные губы

Иногда бывает так сложно выбрать цвет помады из имеющихся в косметичке... Можно не мучиться: согласно одной из модных тенденций, двухцветные губы - то, что визажист прописал.

Тренд носит название мейк-ап в стиле color block: каждая губа - сама себе красавица. И никаких ограничений по цветам и текстурам. Можно красить губы в красный и розовый - это одно из самых популярных сочетаний.

Можно сочетать матовую и блестящую помаду, или же помаду и рассыпчатый глиттер с блестками, или две матовых помады разных цветов. 

Чтобы цвета не смешивались на губах, используйте стойкие помады. Например, матовые помады быстро высыхают и не оставляют следов на бокалах, одежде и, следовательно, друг на друге.

Модель: Яна Костюкова. Макияж: Екатерина Паршина.

Автор: Екатерина Белова, вчера, в 10:00 +3
Любимая, вернись!
Любимая, вернись!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.