Модная свадьба: кенди-бар

Кенди-бар - модная тенденция, пришедшая к нам с Запада. Стол со всевозможными сладостями и красивым декором всегда становится украшением свадьбы, местом притяжения для гостей, способом удивить их. Как организовать сладкий стол, знают в кондитерской «Эклер».

Кенди-бар дает молодоженам возможность доставить гостям несказанное эстетическое и вкусовое наслаждение и, конечно, осчастливить детишек, которые будут присутствовать на свадебном торжестве.

Кенди-бар – это не просто вкусно, но и очень-очень красиво. Со вкусом оформленный десертный стол всегда становится одной из самых ярких и красивых зон банкетного зала. В нем всё должно соответствовать теме и стилю свадьбы: посуда, скатерть, цветы и различные элементы декора, а также цветовая гамма самих сладостей.

Организовать сладкую зону можно в любом помещении: в ресторане, на природе, дома. Располагать кенди-бар лучше там, где он не мешает веселью и танцам, но при этом хорошо виден со всех ракурсов.

Кроме того, кэнди-бар является прекрасным «реквизитом» для свадебной фотосъемки.

Иногда декораторы организуют сладкий стол в определенном стиле на природе специально для свадебной фотосессии (позже его можно переместить в банкетный зал).

Стилистика торжества, цветовая гамма, а также количество гостей – вот три кита хорошего кэнди-бара. В идеале, ваш сладкий стол должен стать продолжением основной концепции праздника, островком изысканной радости.

«Глаза разбегаются!» - это главный принцип подбора сладостей для кэнди-бара. Всего понемногу – именно так создается настоящий эффект сладкого стола (то, ради чего все и затевается). В кэнди-баре должно быть много разных сладостей - в идеале столько, чтобы гости могли попробовать каждый из предложенных вариантов несколько раз.

Есть правило: сладости для кэнди-бара должны быть миниатюрными.

Это своеобразный сладкий фуршет, на котором все лакомства – на один укус.

Кусочки пирога, печенье, пирожные – это вкусно, но не очень подходит для стильного кэнди-бара на свадебном торжестве. Наиболее распространенные сладости для кенди-бара: кейк-попсы, капкейки, меренги, пирожные, мини-эклеры, маршмэллоу, макарон, профитроли, тарталетки.

Еще один момент, за который гости так любят сладкие столы, – бонбоньерки. Это порционные сладкие подарки на память для гостей торжества, оформленные в формате take-away, часто именные или с благодарственной карточкой от молодоженов.